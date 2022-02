Cette acquisition diversifie et bonifie les marques et l'offre de Service alimentaire Gordon

GRAND RAPIDS, Michigan, 11 février 2022 /CNW/ - Service alimentaire Gordon® a conclu une entente définitive en vue d'acquérir Macgregors Meat & Seafood ltée , un important fournisseur canadien du secteur des services alimentaires, de la vente au détail et des clients de marques privées d'un océan à l'autre. Cette acquisition permettra de diversifier et d'élargir l'offre à la clientèle de Service alimentaire Gordon par le biais de nouvelles catégories de produits et de nouveaux détaillants. Une fois la transaction complétée, Macgregors exercera ses activités à titre d'entreprise spécialisée de Service alimentaire Gordon.

Avec des racines remontant à 1834, dans le marché historique de St. Lawrence à Toronto, Macgregors est l'un des plus anciens fournisseurs indépendants et familiaux canadiens. Les activités de l'entreprise comprennent des installations de pointe consacrées aux produits crus et cuits, de nouveaux bureaux et un nouveau centre d'innovation de même qu'un populaire magasin adjacent ouvert au public. Parmi les marques avec lesquelles l'entreprise s'est associée figurent Boeuf Angus Certifié®, 44th Street®, Niman Ranch® et Jail Island Salmon®.

«Nous sommes ravis d'accueillir les employés et les marques de Macgregors dans la famille de Service alimentaire Gordon», a déclaré Rich Wolowski, président et chef de la direction de Service alimentaire Gordon®. «Macgregors compte parmi les fournisseurs les plus respectés sur le marché et, comme Service alimentaire Gordon, l'entreprise exerce ses activités avec une culture axée sur les gens. Nous espérons que nos similitudes culturelles permettront une transition en douceur, tant pour nos clients que nos employés.»

De son côté, Duncan Macgregor Jr., président-directeur général de Macgregors a fait savoir ce qui suit : «Alors que notre famille réfléchissait à la future direction stratégique de Macgregors dans le paysage canadien des services alimentaires et de la vente au détail, nous avons identifié les facteurs les plus importants dans la vente de l'entreprise. Et cela comprenait des valeurs, une vision et une passion pour l'entreprise partagées, mais aussi une opportunité inégalée pour notre personnel. Nous en sommes venus à respecter et à admirer les similitudes avec la famille Gordon et à anticiper un avenir prometteur au sein du groupe d'entreprises spécialisées de Service alimentaire Gordon.»

La clôture de la transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires en vertu de la Loi sur la concurrence (Canada) et à d'autres conditions de clôture habituelles.

Au sujet de Service alimentaire Gordon

Depuis 125 ans, nous offrons un service de qualité et sans compromis à nos clients. De petite entreprise de livraison de beurre et d'œufs, nous sommes devenus le plus grand distributeur alimentaire privé en Amérique du Nord. Nous y sommes parvenus grâce à notre approche commerciale, la même depuis 1897, laquelle consiste à être passionnément engagés envers nos clients. Nous desservons aujourd'hui des services alimentaires dans les régions du Midwest, du Nord-Est, du Sud-Est et du Sud-Ouest des États-Unis ainsi que d'un océan à l'autre au Canada. Nous exploitons aussi plus de 170 magasins Gordon Food ServiceⓇ aux États-Unis. Nous faisons affaire avec des entreprises de plusieurs secteurs : santé, éducation, restaurants indépendants, chaînes de restaurants, événements. Nous aidons nos clients à créer des expériences que les gens choisiront, apprécieront et dont ils se souviendront.

Au sujet de Macgregors Meat & Seafood ltée

Avec des racines remontant à 1834, dans le marché historique de St. Lawrence à Toronto, Macgregors Meat & Seafood ltée est une entreprise familiale depuis sept générations, dont trois générations sous la direction de la famille Macgregor (depuis 1949). Nous reconnaissons que notre réussite continue repose sur nos gens et notre culture, un fondement qui nous a permis d'attirer et de garder des gens formidables. De vrais spécialistes du centre de l'assiette dévoués, nous nous sommes associés à certaines des marques les plus respectées et les plus progressistes du marché. Nous sommes convaincus que nous ne pouvons devenir le premier choix de nos clients qu'en nous appuyant sur nos atouts uniques : une culture de valeurs fondamentales, une propriété familiale indépendante et la capacité de fournir, en tant que source unique, de la viande et des fruits de mer crus et cuits de grande qualité et en grande quantité. Notre tradition d'excellence depuis 1949 nous permet d'exercer nos activités à partir de Toronto dans trois installations distinctes et spécialisées, inspectées par l'ACIA, lesquelles sont au service des services alimentaires, de la vente au détail et des clients de marques privées canadiens d'un océan à l'autre.

