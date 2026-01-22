Service 2000 se démarque comme « Réparateur de l'année » pour les marques Bosch, Thermador et Gaggenau

LAVAL, QC, le 22 janv. 2026 /CNW/ - L'entreprise québécoise de réparation d'électroménagers Service 2000 a été nommée « Réparateur de l'année - Est du Canada » pour 2025 par le Groupe BSH, manufacturier des marques Bosch, Thermador et Gaggenau. Cette distinction, une 6e en 11 ans, s'ajoute à une série d'accréditations reflétant l'engagement constant de l'entreprise envers un service rigoureux et respectueux des clients.

Établie depuis 1985, Service 2000 est aujourd'hui centre de service autorisé pour plusieurs marques d'électroménagers haut de gamme, dont celles du Groupe BSH. La relation repose sur une collaboration étroite et continue, notamment lorsque les situations sortent des cas plus courants. Les équipes de Service 2000 et de BSH demeurent alors en contact afin de partager l'information utile et de trouver rapidement des solutions adaptées, dans l'intérêt et à la satisfaction des clients.

« Recevoir ce titre une fois de plus nous remplit de fierté, annonce Daniel Beaulé, président de Service 2000. Nous y voyons une reconnaissance concrète de notre rigueur, de notre intégrité et de notre volonté d'offrir à chaque client une expérience digne des grandes marques respectées comme Bosch, Thermador et Gaggenau. »

Cette distinction reconnaît non seulement le savoir-faire technique du réparateur, mais aussi sa capacité à servir les familles et les entreprises touchées par un bris d'équipement dans les plus brefs délais, afin de minimiser les perturbations du quotidien. « Notre entrepôt de pièces d'origine et notre expérience contribuent grandement à ce que, lorsque c'est possible, l'appareil défectueux soit réparé dès la première intervention », ajoute Daniel Beaulé.

Pour plus d'informations sur les services de réparation et d'installation offerts par Service 2000, visitez service2000.ca.

À propos de Service 2000

Depuis 1985, Service 2000 Électroménagers répare et installe des milliers d'électroménagers chaque année. Ses services sont offerts dans neuf régions administratives de la province, y compris le Grand Montréal, la Capitale-Nationale, les Laurentides, Lanaudière et la Montérégie.

