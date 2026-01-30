Cette infrastructure, soutenue par un syndicat de 23 prêteurs institutionnels, fournit des capitaux à Serverfarm pour fournir rapidement des infrastructures compatibles avec l'IA aux fournisseurs de services infonuagiques et aux innovateurs en IA nécessitant des déploiements massifs.

Promouvoir l'expansion agressive du campus

La facilité de crédit financera le développement et la construction de :

Campus Hyperscale de Houston : Potentiel de développement de plus de 500 MW sur 250 acres dans le corridor énergétique de Houston avec deux sous-stations sur place

Potentiel de développement de plus de 500 MW sur 250 acres dans le corridor énergétique de Houston avec deux sous-stations sur place Expansion à Atlanta : Site de 498 960 pieds carrés à Covington, en Géorgie, offrant une capacité de TI essentielle de 60 MW pour un seul locataire hyperscale

Site de 498 960 pieds carrés à Covington, en Géorgie, offrant une capacité de TI essentielle de 60 MW pour un seul locataire hyperscale Expansion à Toronto : Capacité d'expansion de 4 MW sur son site actuel de Toronto, soutenant la croissance du marché canadien pour un client hyperscale.

TD Securities a agi à titre d'agent administratif et de co-arrangeur principal pour l'opération.

Accélérer le déploiement des infrastructures d'IA

« Cette facilité de 3 milliards de dollars fournit les fonds nécessaires pour accélérer le développement de notre campus hyperscale à un moment où la rapidité de mise sur le marché est un facteur de différenciation concurrentiel », a déclaré Avner Papouchado, PDG de Serverfarm. « Notre conception éprouvée permet d'accélérer les délais de livraison, ce qui permet aux fournisseurs de services infonuagiques et aux innovateurs en IA de déployer des charges de travail gourmandes en ressources GPU lorsque le temps est un facteur crucial. Cette facilité de crédit nous permet de répondre à une demande sans précédent en infrastructures haute densité compatibles avec l'IA dans l'ensemble de notre portefeuille stratégique en Amérique du Nord.

« Nous apprécions le soutien indéfectible de la communauté des prêteurs, notamment des partenaires stratégiques de Serverfarm et de Manulife IM », a déclaré Recep Kendircioglu, directeur international des infrastructures chez Manulife Investment Management. « Nous voyons des opportunités intéressantes pour investir dans le développement d'infrastructures de centres de données dans le monde entier et sommes ravis de continuer à soutenir la plateforme Serverfarm dans la mise en œuvre de ses plans de croissance. »

Découvrez les développements du campus hyperscale de Serverfarm sur serverfarmllc.com .

À propos du serverfarm

Serverfarm est l'un des principaux développeurs et exploitants d'infrastructures de centres de données à grande échelle et haute performance. Avec plus de 25 ans d'expérience dans le développement, l'entreprise est spécialisée dans les centres de données prêts pour l'IA, les infrastructures sur mesure et le développement de campus hyperscale à l'échelle mondiale. Serverfarm déploie des infrastructures avancées de refroidissement à eau en circuit fermé sur tous ses sites, évitant ainsi le gaspillage d'eau tout en répondant aux besoins thermiques élevés des centres de données prêts pour l'IA.

La société est soutenue par Manulife Investment Management, au nom de ses clients, et est présente sur des marchés clés tels que Houston, Amsterdam, Londres, Chicago, Atlanta, Los Angeles, Moses Lake, le nord de la Virginie, Tel Aviv et Toronto. Visitez le site serverfarmllc.com pour en savoir plus.

À propos de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie

Faisant partie de la Société Financière Manuvie, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie offre des services de placement, des conseils financiers et des services de retraite à 19 millions de particuliers, d'institutions et de participants à des régimes de retraite dans le monde entier. Notre mission est de faciliter les décisions et d'améliorer la vie des gens en leur donnant les moyens d'investir aujourd'hui pour un avenir meilleur. En tant que partenaire engagé de nos clients et gestionnaire responsable du capital des investisseurs, nous offrons un héritage en matière de gestion des risques, une expertise approfondie sur les marchés publics et privés, et des services complets en matière de plans de retraite. Nous cherchons à obtenir de meilleurs résultats en matière d'investissement et d'impact et à aider les gens à épargner et à investir en toute confiance pour un avenir financier plus sûr. Toutes les offres ne sont pas disponibles dans toutes les juridictions. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site manulifeim.com.

