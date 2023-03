Série télé Transcestral - Un véritable hymne à la vie !

L'animatrice de la série Catherine Gignac, toujours accompagnée de la codirectrice artistique d'Oktoecho, Katia Makdissi-Warren, et du chercheur d'histoires autochtones, auteur, interprète et marionnettiste, Jocelyn Sioui, se questionnent à propos de la transmission des savoirs, des mémoires ancestrales, de la transe...et abordent dans chaque épisode un thème cher aux artistes mis en valeur.

Épisode 1 - L'environnement et les Inuit

Avec les chanteuses de gorge inuit*, Lydia Etok et Nina Segalowitz, ainsi que la glaciologue et guide conférencière polaire, Daphné Buiron, on se demande comment le climat peut influencer la culture inuit. Quels impacts sur l'art auront les changements climatiques ?

Épisode 2 - La rencontre des cultures

En compagnie de la coordonnatrice de la formation à la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI), Marie-Claire Rufagari, et de la compositrice et codirectrice artistique, Katia Makdissi-Warren, on aborde les façons de travailler en harmonie dans la diversité. Comment travailler avec les différents milieux culturels, sans faire d'appropriation culturelle ?

Épisode 3 - Le tambour récupéré

Dans cet épisode, on se questionne sur les interdits avec la vocaliste, conceptrice sonore et éducatrice métisse aux deux-esprits, Moe Clark, et l'anthropologue, instigatrice du Fonds Claude-Kistabish, Marie-Pierre Bousquet. Saviez-vous qu'il a longtemps été interdit aux Autochtones de pratiquer l'art du tambour et de la danse et de prendre part à des célébrations ?

Épisode 4 - À la rencontre du soufisme

Qu'est-ce que le soufisme? On parle de connexion à plus grand que soi avec le chanteur soufi, Anouar Barrada, et l'Imam au Centre soufi de Montréal, le Cheikh Omar Koné. Une découverte de la communauté soufie de Montréal.

Épisode 5 - La guérison

Le leader des Buffalo Hat Singers, Norman Achneepineskum, la danseuse mohawk, Barbara Diabo, et le Chef héréditaire, Dominique Rankin, s'interrogent sur le rôle des artistes autochtones dans la guérison et la réconciliation. Une question primordiale pour partager le savoir ancestral.

Rendez-vous au matv.ca

La série Transcestral sera disponible en vidéo sur demande sur illico et Helix ainsi qu'en rattrapage sur matv.ca.

À propos de MAtv, L'espace citoyen de Vidéotron

Au service de la communauté, MAtv, distribuée en exclusivité aux clients de Vidéotron, reflète la diversité québécoise. Elle offre à tous les citoyens l'accès à un espace d'expression et de diffusion qui favorise leur participation. Utile, informative et éducative, MAtv met de l'avant les intérêts locaux et valorise l'émergence des talents. Elle s'intéresse aussi de près à la réalité de la communauté que forment les 1,5 million de foyers qu'elle dessert à travers le Québec. MAtv est diffusée à la chaîne 9 (Helix et illico) ainsi qu'au 609HD (illico). Elle est également offerte en vidéo sur demande au canal 900, sur le Web avec illico.tv, et sur mobile, avec l'application illico. MAtv est aussi présente sur les médias sociaux, dont Facebook et Instagram.

À propos d'Oktoecho

L'ensemble Oktoecho a pour mandat principal de favoriser la création musicale métissée et l'interprétation d'œuvres métissées de compositeurs d'ici à titre de producteur de concerts, événements, enregistrements et tournées. De plus, le groupe offre un enseignement spécialisé de musiques diverses (moyen-orientale et autochtone) aux musiciens et aux compositeurs professionnels.

* Chez Oktoecho, nous avons choisi la graphie du Nunavik : l'écriture du mot inuit est donc invariable.

Lien vidéo à l'usage des médias seulement :

Lien photo : https://app.box.com/s/jdlnxefm65vke4op7iaaak3b9r4odjg3

SOURCE MAtv

Renseignements: Information et entrevue: Patricia Perron, Gestionnaire principale au contenu, MAtv, 514 623-6478, [email protected]; France Gaignard, relationniste de presse d'Oktoecho, 514 616-7705, [email protected]