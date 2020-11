Serena Ryder et The Trews feront partie des vedettes qui participeront au concert « Le Train des Fêtes à la maison » du CP. La campagne du Train des Fêtes du CP a amassé presque 20 millions de dollars à ce jour.

CALGARY, AB, le 13 nov. 2020 /CNW/ - Serena Ryder et The Trews seront les vedettes du concert « Le Train des Fêtes à la maison » du CP qui sera diffusé sur la page Facebook du CP le 12 décembre. L'événement permettra d'amasser des fonds, de sensibiliser la population et aux banques alimentaires locales de recueillir les dons dont elles ont grandement besoin.

JoJo Mason, Logan Staats et Kelly Prescott participeront également au concert qui sera diffusé le 12 décembre à 18 h (HR) ou 20 h (HE). Les adeptes du Train des Fêtes du CP pourront voir le concert en se rendant sur la page facebook.com/canadian.pacific à l'heure du début du spectacle. Une version archivée du concert demeurera sur la page afin de tous puissent voir ou revoir le spectacle.

« Depuis plus de deux décennies, la famille du CP est venue en aide aux Canadiens et aux Américains dans le besoin par l'entremise du programme du Train des Fêtes du CP, a dit Keith Creel, président et chef de la direction du CP. En cette année où les défis personnels et économiques ont été nombreux, ce concert sera un appel à l'action afin que les adeptes du train qui le peuvent donnent généreusement en cette période de Noël. L'esprit du Train des Fêtes s'animera même si le train ne sillonnera pas le pays en raison de la pandémie de COVID-19. »

Cette année, le CP versera 1,24 million de dollars à 201 banques alimentaires dans les collectivités qui accueillent habituellement le Train des Fêtes du CP. En temps normal, le CP demande aux personnes qui assistent aux spectacles dans les différentes villes de faire des dons en argent ou en aliments non périssables. Avec son concert « Le Train des Fêtes à la maison », le CP espère recueillir des dons de partout en Amérique du Nord, même si les spectacles locaux n'auront pas lieu. Les spectateurs qui souhaitent faire un don seront dirigés vers les sites Banques alimentaires Canada et Feeding America, les organismes nationaux qui soutiennent les banques alimentaires des différentes communautés dans leur pays respectif. Les spectateurs sont également invités à donner à leur banque alimentaire locale.

« Je suis ravie de faire partie de l'équipe du Train des Fêtes virtuel du CP cette année, et d'aider à sensibiliser la population et à recueillir des fonds pour les banques alimentaires locales en cette période où les besoins sont criants, a déclaré Serena Ryder, une des vedettes du concert. Regardez le concert du 12 décembre, et si vous le pouvez, faites un don pour aider ceux qui en ont besoin! »

Avec le don d'entreprise du CP en 2020, 19,05 millions de dollars auront été recueillis aux arrêts du Train des Fêtes du CP depuis la création du programme en 1999. Grâce aux événements associés au Train des Fêtes du CP, les banques alimentaires ont également reçu 4,8 millions de livres d'aliments.

