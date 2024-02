CHANGZHOU, Chine, 3 février 2024 /CNW/ - Le 2 février 2024, Seraphim Energy Group présente sa plus récente création de marque, son personnage de propriété intellectuelle, Freeman. Cet important changement d'identité marque l'avènement d'une nouvelle étape dynamique pour Seraphim.

Freeman rayonne de vitalité et de sagesse, incarnant l'esprit de liberté et d'innovation qui caractérise Seraphim. Avec l'image d'un poney galopant librement à travers le vaste monde, Freeman représente l'engagement de la société à l'égard de l'ouverture et de la créativité. Les traits résilients et courageux de Freeman reflètent également les compétences professionnelles et l'approche proactive de Seraphim. L'image globale de ce personnage de propriété intellectuelle incarne la vision de Seraphim, qui consiste à « transformer le futur pour créer un monde meilleur », conformément à la culture d'entreprise qui combine le développement durable, l'humanité et les avantages économiques.

La présentation de Freeman constitue une étape importante dans le développement continu de la marque Seraphim. Chaque membre de Seraphim trouve écho dans l'esprit de Freeman, incarnant une attitude entreprenante et déterminée, et contribuant considérablement au progrès de l'industrie de l'énergie solaire et à un monde plus vert. Servant de pont de communication avec le monde extérieur, Freeman renforce l'engagement de Seraphim à créer une image de marque ouverte et attrayante.

En tant que leader mondial de l'industrie de l'énergie solaire, Seraphim produit constamment des solutions d'énergie renouvelable durables et efficaces pour ses clients mondiaux. Tirant parti de l'image de Freeman en tant que média, Seraphim est déterminé à accroître l'influence de sa marque et à stimuler l'innovation continue au sein du secteur des énergies renouvelables.

