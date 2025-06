SHANGHAI, 11 juin 2025 /CNW/ - Récemment, Kiwa PV Evolution Labs (Kiwa PVEL), un laboratoire d'essai indépendant reconnu à l'échelle mondiale, a publié son rapport de fiabilité des modules photovoltaïques 2025. Seraphim a de nouveau remporté le titre de « Top Performer » dans le rapport d'évaluation de la fiabilité des modules photovoltaïques 2025 de Kiwa PVEL, ce qui représente la sixième fois qu'il obtient cette prestigieuse distinction de l'industrie.

Seraphim et Kiwa PVEL lors de la cérémonie de remise des prix « Top Performer » au salon SNEC 2025 (PRNewsfoto/Seraphim Energy Group)

Grâce à son programme rigoureux de qualification des produits (PQP), Kiwa PVEL soumet les modules photovoltaïques à une série d'essais exigeants, y compris le cycle thermique (TC600), la chaleur humide (DH2000), la dégradation induite potentielle (PID), la dégradation induite par la lumière (LID) combinée à la dégradation induite par la lumière et la température élevée (LETID) et à l'analyse PAN (Performance After Normalization). Ces évaluations complètes évaluent la fiabilité et les performances des modules sur de multiples dimensions. Dans l'évaluation de cette année, les modules TOPCon de la série Sable de Seraphim ont excellé dans tous les paramètres de test, démontrant une fois de plus la qualité exceptionnelle des produits de Seraphim et sa solide réputation de marque.

Cette reconnaissance sert de référence fiable pour les financiers, les développeurs et les opérateurs de systèmes, fournissant des conseils faisant autorité pour la prise de décisions. La fiabilité démontrée de Seraphim garantit une puissance constante et des coûts d'exploitation plus faibles tout en améliorant le rendement des investissements du projet, renforçant ainsi la viabilité commerciale et l'avantage concurrentiel sur le marché mondial. Tristan Erion-Lorico, vice-président de Kiwa PVEL, a déclaré : « La résilience exceptionnelle des modules Seraphim dans des conditions d'essai rigoureuses établit une nouvelle référence pour l'industrie. « Nous sommes ravis de voir Seraphim obtenir une fois de plus le statut de « Top Performer ». Son engagement indéfectible envers la qualité et la fiabilité aide à repousser les limites de la technologie photovoltaïque dans l'ensemble de l'industrie. »

M. Polaris Li, président de Seraphim, a exprimé sa gratitude : « Nous sommes honorés de recevoir le prix « Top Performer » de Kiwa PVEL. Cette réalisation est le résultat commun du dévouement de toute l'équipe et de la reconnaissance professionnelle de Kiwa PVEL. En tant que pionniers de l'industrie, nous demeurons déterminés à faire progresser l'innovation technologique et à offrir des solutions de haute qualité qui créent une valeur durable pour nos clients mondiaux. Ce prix reconnaît non seulement nos efforts passés, mais il nous motive également à continuer d'aller de l'avant. Seraphim continuera de faire progresser notre technologie et d'améliorer les performances de nos produits, en offrant des modules photovoltaïques encore plus efficaces et fiables à nos clients du monde entier. »

Forte de 14 ans d'expertise dans la fabrication de modules photovoltaïques, Seraphim demeure déterminée à offrir une qualité supérieure. À l'avenir, Seraphim continuera de construire des modules fiables pour diverses applications grâce à l'innovation technologique, à la recherche et au développement itératifs et à des processus de production rigoureux, créant ainsi une plus grande valeur pour les clients mondiaux et contribuant aux objectifs mondiaux de carboneutralité.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2708510/Seraphim_x_Kiwa_PVEL.jpg

SOURCE Seraphim Energy Group

PERSONNE-RESSOURCE : Jennie Chen, [email protected]