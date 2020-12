Efficacité absolue de vaccins antigrippaux issus de cultures cellulaires

chez les enfants et les adolescents (de 2 à 18 ans) et répercussions de la COVID-19 sur l'opinion des Canadiens à propos de l'influenza, entre autres

MONTRÉAL, le 2 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Chef de file mondial de la prévention de la grippe, Seqirus présente des données clés à la Conférence canadienne sur l'immunisation (CCI 2020) et contribue à renseigner les professionnels de la santé publique sur les vaccins antigrippaux, notamment sur les méthodes de production sur cultures cellulaires et l'effet qu'a la COVID-19 sur l'opinion des Canadiens à propos de la vaccination contre la grippe saisonnière.

Seqirus présente des données sur l'efficacité absolue de son vaccin quadrivalent contre l'influenza issu de cultures cellulaires (VAQc) provenant d'une étude comparative avec répartition aléatoire1. L'objectif principal de cette étude a été atteint : le VAQc s'est révélé efficace et capable de susciter une réponse immunitaire suffisante pour protéger les enfants et les adolescents ayant entre 2 et 18 ans contre la grippe, au cours de trois saisons grippales dans les hémisphères Sud (2017) et Nord (2017-2018 et 2018-2019). Il s'agit de la première étude d'efficacité absolue à porter sur un vaccin antigrippal issu de cultures cellulaires chez ce type de patient1.

« Les données présentées à la CCI sont d'une grande portée, particulièrement les résultats de l'étude axée sur le VAQc, qui font état de l'efficacité absolue de ce vaccin chez les enfants et les adolescents ayant entre 2 et 18 ans et d'une protection durable au cours de trois saisons grippales dans huit pays de deux continents », a dit Bertrand Roy, Ph. D., chef des Affaires médicales chez Seqirus Canada.

« Je suis ravie que Seqirus partage ces données témoignant de l'efficacité absolue de notre VAQc chez les jeunes de 2 à 18 ans dans le cadre de la CCI 2020, a ajouté Gillian Stafford, directrice des opérations commerciales de Seqirus Canada. FLUCELVAXMD a été homologué par Santé Canada il y a presque un an déjà et sera offert pour la première fois pendant la saison de la grippe - par les régimes privés partout au Canada et par le programme public de vaccination antigrippale en Ontario. De telles données appuient l'innocuité et l'efficacité des vaccins produits à partir de cultures cellulaires, qui joueront un rôle particulièrement important dans la prévention de la grippe pendant la pandémie de COVID-19. »

Aperçu d'autres présentations de Seqirus

Acceptabilité d'un vaccin antigrippal issu de cultures cellulaires plus efficace et remboursé par les fonds publics2

La probabilité que les professionnels de la santé recommandent et que les consommateurs acceptent un vaccin antigrippal produit sur cultures cellulaires est plus grande2, ce qui pourrait contribuer à faire passer le taux actuel de vaccination au-dessus des 38,3 %. D'après un sondage mené entre le 3 et le 9 avril 2019 chez 1000 adultes canadiens2, 54 % des consommateurs seraient disposés à recevoir un vaccin antigrippal issu de cultures cellulaires et 90 % des professionnels de la santé recommanderaient un tel vaccin s'il était offert gratuitement2.

Répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'opinion des patients à propos de la saison de la grippe et la vaccination antigrippale3

La COVID-19 continue de se répandre et la prochaine saison de la grippe promet de se distinguer de la précédente par les nouveaux défis qu'elle pose4. Seqirus a donc cherché à comprendre l'opinion des Canadiens et des Canadiennes sur la grippe saisonnière dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et à évaluer l'effet de cette opinion sur l'acceptation du vaccin antigrippal. Un sondage a été mené chez 1493 adultes canadiens entre le 15 et le 21 juin 20203. Jusqu'à 58 % des Canadiens interrogés ont dit qu'ils avaient l'intention de se faire vacciner contre la grippe cette année (ils étaient 42 % à en dire autant pendant la saison 2018-2019)3,5. De plus, 40 % des participants au sondage ont affirmé qu'ils pouvaient distinguer les symptômes de la grippe de ceux de la COVID-193.

Atteindre le taux cible d'acceptation du vaccin antigrippal au Canada, grâce à un entretien téléphonique avec le personnel de la pharmacie pendant la saison 2019-20206

Au cours d'un programme d'amélioration de la qualité en milieu réel, on a constaté qu'une brève intervention du personnel de la pharmacie (qui appelle des adultes pour leur recommander de se faire vacciner contre la grippe) dans 3 provinces (Colombie-Britannique, Alberta et Saskatchewan) permettait d'atteindre le taux cible d'acceptation de la vaccination antigrippale fixé par l'Organisation mondiale de la Santé, qui est de 75 % chez les adultes plus âgés6,7. Compte tenu des difficultés supplémentaires que pose la vaccination en temps de pandémie, on pourrait assurer l'augmentation du taux de vaccination antigrippale dans la communauté grâce à un tel programme6. En effet, à la suite de l'intervention téléphonique du personnel de la pharmacie, 485 des 643 adultes appelés ont pris rendez-vous pour se faire vacciner (ce qui correspond à une couverture vaccinale de 75,4 %)6.

À propos de la grippe saisonnière

La grippe saisonnière (ou influenza) est une maladie des voies respiratoires répandue et contagieuse qui peut être bénigne, modérée ou grave au point d'exiger l'hospitalisation ou d'entraîner la mort. Chez l'adulte, elle peut être contagieuse un jour avant l'apparition de symptômes et jusqu'à environ cinq jours par la suite. Les enfants et les personnes immunodéprimées peuvent transmettre cette maladie infectieuse encore plus longtemps8.

Chaque année, la grippe entraîne 12 200 hospitalisations et environ 3500 décès en moyenne au Canada8. Le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) recommande la vaccination antigrippale annuelle chez toute personne âgée d'au moins 6 mois8. De plus, le CCNI préconise l'ajout de tous les enfants ayant entre 6 et 59 mois aux personnes chez qui la vaccination antigrippale est fortement conseillée8.

Le CCNI recommande aux fournisseurs de soins de santé du Canada d'offrir un vaccin contre la grippe saisonnière dès que possible après la distribution des vaccins cet automne, car la saison de la grippe pourrait débuter dès le mois d'octobre dans l'hémisphère Nord8.

À propos de Seqirus

Seqirus fait partie de CSL Limited (ASX : CSL). Comme elle est un des plus grands fournisseurs de vaccins antigrippaux au monde, Seqirus est un acteur important de la prévention de la grippe sur la scène internationale et un partenaire transcontinental en ce qui concerne la préparation aux pandémies. Seqirus exploite des installations de production à la pointe de la technologie aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie et possède des capacités de R et D de premier plan; elle recourt aux méthodes de culture sur œufs et sur cellules et à la technologie des adjuvants pour offrir une vaste gamme de vaccins antigrippaux distincts dans plus de 20 pays.

À propos de CSL

Chef de file mondial de l'industrie de la biotechnologie, CSL (ASX : CSL) propose une gamme dynamique de produits salvateurs, dont des médicaments contre l'hémophilie et les déficits immunitaires ainsi que des vaccins contre la grippe. Depuis sa fondation en 1916, CSL remplit sa promesse de sauver des vies en exploitant les plus récentes technologies. Aujourd'hui, CSL - et ses deux entreprises CSL Behring et Seqirus - offre des médicaments vitaux dans plus de 100 pays et emploie plus de 27 000 personnes. Forte du mariage unique de la puissance commerciale, de l'accent mis sur la R et D et de l'excellence opérationnelle, CSL trouve, développe et livre des innovations pour que ses patients puissent vivre pleinement. Pour en savoir plus sur CSL Limited, visitez www.csl.com.

Pour en savoir plus, visitez www.seqirus.com et www.csl.com .

Déclarations de nature prospective

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives, notamment des énoncés à propos de résultats, de rendement ou d'accomplissements futurs. Ces énoncés sont assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui peuvent donner lieu à des différences notables entre les résultats, le rendement ou les accomplissements réels et les résultats, le rendement ou les accomplissements exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Ces énoncés illustrent notre point de vue actuel des événements à venir; ils reposent sur des hypothèses et sont assujettis à des risques et des incertitudes. Étant donné ces incertitudes, le lecteur ne doit pas se fier outre mesure à ces déclarations prospectives.

1 Fortanier, A.C., Põder, A., Bravo, L.C., et al. (2020). Efficacy of Cell-Derived Quadrivalent Influenza Vaccine in Prevention of Clinical Influenza in Children 2 to <18 Years of Age: Results of a Randomised Controlled Trial. Présentation faite à la CCI. 2 Stafford, G., Beauchamp, P. (2019). Acceptability of a Publicly Funded Cell-based Influenza Vaccine with Improved Effectiveness. Présentation faite à la CCI. 3 Murray Perrault, K., Beauchamp, P. (2020). COVID-19 Pandemic Impact on Patient Attitudes About the Influenza Season and Vaccination. Présentation faite à la CCI. 4 Gouvernement du Canada. (2020). Lignes directrices sur l'administration de vaccins contre la grippe en présence de la COVID-19. Adresse : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/comite-consultatif-national-immunisation-ccni/lignes-directrices-administration-vaccins-contre-grippe-covid-19.html. Consulté en novembre 2020. 5 Agence de santé publique du Canada. (2019). La vaccination des adultes canadiens en 2019. Adresse : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/2018-19-resultats-enquete-couverture-vaccinale-grippe.html. Consulté en novembre 2020. 6 Strain, W.D., Boivin, M., Mansi, J., Boikos, C., Fisher, W. (2020). Achieving Influenza Vaccine Uptake Target in Canada via a Pharmacy-led Telephone Discussion During the 2019-2020 Season. Présentation faite à la CCI. 7 Organisation mondiale de la santé. (2003). Prevention and Control of Influenza Pandemics and Annual Epidemics. Adresse : https://www.who.int/immunization/sage/1_WHA56_19_Prevention_and_control_of_influenza_pandemics.pdf?ua=1. Consulté en novembre 2020. 8 Gouvernement du Canada. (2020). Chapitre sur la grippe du Guide canadien d'immunisation et Déclaration sur la vaccination antigrippale pour la saison 2020-2021. Adresse : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vaccins-immunisation/guide-canadien-immunisation-declaration-vaccination-antigrippale-2020-2021.html. Consulté en novembre 2020.

