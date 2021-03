L'élargissement de la tranche d'âge pour laquelle ce produit est indiqué est fondée sur des données d'efficacité absolue indiquant que FLUCELVAX QUAD a été efficace et a entraîné une réponse immunitaire suffisante contre l'influenza chez les enfants et les adolescents de 2 à 18 ans pendant trois saisons grippales dans les hémisphères Sud (2017) et Nord (2017-2018 et 2018-2019), par rapport à un produit de comparaison ne ciblant pas l'influenza. 2 Il s'agit de la première étude d'efficacité absolue à porter sur un vaccin antigrippal issu de cultures cellulaires chez ce type de patients.

« La vaccination annuelle contre la grippe (influenza) pour tous - notamment pour les populations vulnérables comme les enfants - est importante pour éviter des complications reliées à la grippe, » mentionne docteur Guy Boivin, médecin infectiologue et professeur au Département de microbiologie-infectiologie et immunologie de la Faculté de médecine de l'Université Laval à Québec. « La prochaine saison grippale arrive dans quelques mois, alors la nouvelle option d'offrir le vaccin FLUCELVAX QUADRIVALENT autant aux adultes qu'aux enfants à partir de l'âge de deux ans est particulièrement importante. »

La Société canadienne de pédiatrie (SCP) encourage la vaccination antigrippale annuelle de tous les enfants et adolescents de 6 mois et plus.3 Comme le recommande le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI), la SCP est en faveur de l'utilisation d'un vaccin quadrivalent contenant deux souches d'influenza de type A et les deux lignées de l'influenza de type B chez les enfants et les adolescents, puisque cette dernière entraîne une mortalité et une morbidité plus élevées chez les enfants que chez les adultes.3

FLUCELVAX QUAD est produit selon un procédé de fabrication de vaccins antigrippaux par cultures cellulaires, une solution de rechange à la fabrication classique dans des œufs. Plusieurs facteurs peuvent avoir une influence sur l'efficacité du vaccin saisonnier contre la grippe; il peut notamment y avoir inadéquation entre les souches virales en circulation et les souches contenues dans le vaccin. La production dans des œufs nécessite l'utilisation d'une souche stimulant la prolifération afin de s'assurer que le virus de la grippe se multiplie adéquatement dans les œufs, ce qui peut entraîner des mutations donnant une souche qui ne correspond pas à celle que l'on voulait obtenir initialement.4,5 Il peut ainsi y avoir inadéquation entre les souches virales en circulation et les souches virales inactivées présentes dans le virus antigrippal saisonnier.5 Les vaccins antigrippaux préparés en cultures cellulaires comme FLUCELVAX QUAD ont été conçus afin d'éviter les modifications en lien avec l'adaptation à l'œuf.5 Grâce à ce procédé, les souches virales contenues dans le vaccin peuvent être plus proches de celles qui ont été retenues par l'Organisation mondiale de la santé.5,6 La technique de production de vaccins antigrippaux en cultures cellulaires présente également d'autres avantages par rapport à la technique classique, comme la possibilité d'adapter plus facilement l'ampleur et la rapidité de la production en cas de pandémie grippale.5

« La vaccination antigrippale a toujours été un moyen de réduire le fardeau de la grippe sur le système de santé; pour la saison prochaine, il est plus important que jamais de limiter les pressions de cette maladie sur le système de santé afin que les patients atteints de la COVID-19 puissent être pris en charge, a déclaré Gillian Stafford, la directrice des activités commerciales de Seqirus au Canada. Aujourd'hui plus qu'hier, nous nous concentrons sur notre obligation de santé publique, c'est-à-dire protéger le plus grand nombre de personnes possible contre la grippe, en particulier les enfants. »

Seqirus entend poursuivre ses autres projets de recherche clinique en lien avec FLUCELVAX QUAD.

À propos de la grippe saisonnière

La grippe saisonnière (ou influenza) est une maladie des voies respiratoires répandue et contagieuse qui peut être bénigne, modérée ou grave au point d'exiger l'hospitalisation ou d'entraîner la mort.7 Chez l'adulte, elle peut être contagieuse un jour avant l'apparition de symptômes et jusqu'à environ cinq jours par la suite.7 Les enfants et les personnes immunodéprimées peuvent transmettre cette maladie infectieuse encore plus longtemps.7

Chaque année, la grippe entraîne 12 200 hospitalisations et environ 3 500 décès en moyenne au Canada.7 Le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) du Canada recommande la vaccination antigrippale annuelle chez toute personne âgée d'au moins 6 mois.7 De plus, le CCNI recommande d'inclure tous les enfants de 6 à 59 mois dans la population chez laquelle la vaccination antigrippale est particulièrement recommandée.7

Ainsi, le CCNI recommande aux fournisseurs de soins de santé du Canada d'offrir un vaccin contre la grippe saisonnière dès que possible après la distribution des vaccins cet automne, car la saison de la grippe pourrait débuter dès le mois d'octobre dans l'hémisphère Nord.7

À propos de Seqirus

Seqirus fait partie de CSL Limited (ASX:CSL). Comme elle est un des plus grands fournisseurs de vaccins antigrippaux au monde, Seqirus est un acteur important de la prévention de la grippe sur la scène internationale et un partenaire transcontinental en ce qui concerne la préparation aux pandémies. Seqirus exploite des installations de production à la pointe de la technologie aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie et possède des capacités de R et D de premier plan; elle recourt aux méthodes de culture sur œufs et sur cellules et à la technologie des adjuvants pour offrir une vaste gamme de vaccins antigrippaux distincts dans plus de 20 pays.

À propos de CSL

Chef de file mondial de l'industrie de la biotechnologie, CSL (ASX:CSL) propose une gamme dynamique de produits salvateurs, dont des médicaments contre l'hémophilie et les déficits immunitaires ainsi que des vaccins contre la grippe. Depuis sa fondation en 1916, CSL remplit sa promesse de sauver des vies en exploitant les plus récentes technologies. Aujourd'hui, CSL - et ses deux entreprises CSL Behring et Seqirus - offre des médicaments vitaux dans plus de 100 pays et emploie plus de 27 000 personnes. Forte du mariage unique de la puissance commerciale, de l'accent mis sur la R et D et de l'excellence opérationnelle, CSL trouve, développe et livre des innovations pour que ses patients puissent vivre pleinement. Pour en savoir plus sur CSL Limited, visitez www.csl.com.

Pour en savoir plus, visitez www.seqirus.com et www.csl.com.

Déclarations de nature prospective

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives, notamment des énoncés à propos de résultats, de rendement ou d'accomplissements futurs. Ces énoncés sont assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui peuvent donner lieu à des différences notables entre les résultats, le rendement ou les accomplissements réels et les résultats, le rendement ou les accomplissements exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Ces énoncés illustrent notre point de vue actuel des événements à venir; ils reposent sur des hypothèses et sont assujettis à des risques et des incertitudes. Étant donné ces incertitudes, le lecteur ne doit pas se fier outre mesure à ces déclarations prospectives.

