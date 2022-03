Septième Prix de la relève agricole - LE MINISTRE ANDRÉ LAMONTAGNE INVITE LES JEUNES AGRICULTRICES ET LES JEUNES AGRICULTEURS À POSER LEUR CANDIDATURE

QUÉBEC, le 4 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, invite les agricultrices et les agriculteurs de moins de 40 ans à poser leur candidature pour l'obtention du prestigieux Prix de la relève agricole. Un jeune entrepreneur agricole ou un groupe de jeunes entrepreneurs agricoles aura la chance de remporter une bourse de 7 500 dollars. Ce concours nous rappelle à quel point le Québec est privilégié de pouvoir compter sur une relève agricole motivée et audacieuse pour augmenter son autonomie alimentaire.

Les jeunes de toutes les régions du Québec, dont l'entreprise se spécialise dans une production animale ou végétale, ont jusqu'au 10 juin pour s'inscrire. Un jury composé d'experts du Ministère ainsi que de représentants du monde des affaires et des milieux associatifs déterminera le gagnant du Prix de la relève agricole. Parmi les critères de sélection, notons l'esprit d'innovation, la vision entrepreneuriale et l'implication des candidats et des candidates dans leur communauté. Le nom du gagnant sera dévoilé à l'automne 2022.

Citation

« Le Prix de la relève agricole fait partie des initiatives destinées à récompenser les efforts et les réussites des jeunes entrepreneurs agricoles ainsi qu'à faire rayonner l'agriculture québécoise. Avec ce prix, mon ministère et moi, nous désirons faire valoir l'excellence de cette relève diversifiée, innovatrice et passionnée qui est appelée à jouer un rôle essentiel sur le chemin d'une autonomie alimentaire accrue pour le Québec. J'invite donc les jeunes à participer en grand nombre. Le lauréat 2022 obtiendra une visibilité enviable pour son entreprise agricole et servira de modèle inspirant à la nouvelle génération de producteurs. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants

Le Prix de la relève agricole fait honneur à un jeune entrepreneur agricole ou à un groupe de jeunes entrepreneurs agricoles qui se distingue à travers toutes les régions du Québec.

relève agricole fait honneur à un jeune entrepreneur agricole ou à un groupe de jeunes entrepreneurs agricoles qui se distingue à travers toutes les régions du Québec. Les conseillers régionaux en relève et en établissement du Ministère sont disponibles pour évaluer l'admissibilité des jeunes entrepreneurs et pour les accompagner dans leurs démarches.

Pour la 7e édition du concours, la bourse associée au prix passe de 5 000 $ à 7 500 $.

Liens connexes

Information et inscription : https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/agriculture/prix-releve-agricole

Liste des conseillers en relève et en établissement : www.mapaq.gouv.qc.ca/conseillersreleve

Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Renseignements: Source et information : Alexandra Houde, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2525