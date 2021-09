OTTAWA, ON, le 9 sept. 2021 /CNW/ - Les Canadiens d'un océan à l'autre ont une autre raison de célébrer leur protéine préférée. C'est le Mois national du poulet! Le moment est donc idéal pour cuisiner et savourer une variété de plats de poulet et rendre hommage à toutes les familles canadiennes qui travaillent fort pour élever cet aliment que nous aimons.

« Ce moment de l'année est une belle occasion pour nous de mettre à l'honneur l'excellent poulet que nous offrons depuis des décennies à la population canadienne, indique Benoît Fontaine, président des Producteurs de poulet du Canada. Les Canadiens raffolent du poulet et continuent de manifester leur intérêt envers les aliments. Ils veulent savoir comment ils sont élevés ou cultivés, et ils ont envie de servir à leur famille et à leurs amis des produits de la plus grande qualité. »

Trouver du poulet de qualité est plus facile que jamais grâce au logo Élevé par un producteur canadien. Recherchez ce logo lorsque vous achetez votre poulet. Vous saurez ainsi d'où il provient et comment il est élevé.

Cette année, un défi est lancé à tous les Canadiens. Que ce soit en famille à la maison ou dans la cuisine commerciale des chefs, l'objectif est de mettre en vitrine la diversité et la polyvalence du poulet en cuisinant un plat qui incarne l'héritage culturel des gens. C'est aussi une occasion de parler d'eux, d'où ils viennent, de la place spéciale qu'occupe ce plat de poulet dans leur cœur et de la place importante du poulet dans leur héritage culturel.

Les Producteurs de poulet du Canada se joignent également à la Fédération Culinaire Canadienne pour souligner l'excellence du poulet canadien et invitent les chefs de partout au pays à relever le « Défi poulet »!

Pendant le mois de septembre, restez à l'affût des mises à jour et événements sur nos médias sociaux : suivez @chickendotca sur Instagram et @Canadianchicken sur Facebook, et suivez aussi les mots-clics #PouletCA #défipouletcan et #MoisPouletCanadien.

Contexte :

La marque Élevé par un producteur canadien témoigne de la provenance du produit et est synonyme de qualité, et les producteurs sont fiers du rôle qu'ils jouent dans cette réussite canadienne.

Le secteur canadien du poulet maintient 101 900 emplois, contribue à hauteur de 8 milliards de dollars au PIB du Canada , verse 1,9 milliard de dollars en recettes fiscales, et achète 3 millions de tonnes de moulée, ce qui en fait une force stabilisatrice dans le Canada rural, où les producteurs peuvent réinvestir avec confiance dans leurs entreprises et communautés.

, une norme nationale stricte reconnue par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et qui a obtenu la reconnaissance complète de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Les producteurs adhèrent également à un Programme de soins aux animaux Élevé par un producteur canadien strict, obligatoire et vérifiable qui permet de veiller à ce que les fermes canadiennes d'élevage de poulets de l'ensemble du pays respectent des normes élevées en matière de soins aux animaux. Ce programme est également audité par NSF International, un organisme de certification tiers reconnu à l'échelle internationale et agréé par l'American National Standards Institute pour la norme ISO 17065.

Les producteurs démontrent également un solide engagement envers la durabilité en innovant, en préservant la santé de la terre, en créant de la richesse pour l'économie du pays et en produisant des aliments à prix abordable pour la population canadienne. À l'heure actuelle, l'empreinte carbone du secteur canadien du poulet est inférieure à celle d'autres élevages produits en Amérique du Nord et a diminué de près de 40 % au cours des 40 dernières années. La consommation d'eau a été réduite de 45 % au cours de la même période, et 62 % de l'énergie totale utilisée par le secteur provient de sources renouvelables.

Les producteurs sont aussi des consommateurs. Ils sont donc très fiers de fournir la source de protéines numéro un au Canada et de la voir sur les tables d'un océan à l'autre, y compris sur la leur. Célébrer le Mois national du poulet est une excellente occasion pour nous de montrer au monde notre engagement à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour conserver la confiance que nous avons durement gagnée.

www.poulet.ca | www.producteursdepoulet.ca

