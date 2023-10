sept24 : à l'Avant-Garde du Marketing RH à l'Échelle Mondiale

SHERBROOKE, QC, le 26 oct. 2023 /CNW/ - sept24, l'agence canadienne #1 en marketing RH, revient tout juste d'Amsterdam, au prestigieux World Employer Branding Day, où elle a animé un atelier inspirant devant un public composé de certains des plus grands employeurs du monde, tels que Bosch, Coca-Cola, Mercedes-Benz, Lego, Activision et Siemens.

Notre équipe a animé l'atelier sur le marketing RH à Amsterdam (Groupe CNW/sept24 Communications Marketing)

C'est avec une immense fierté que sept24 a eu l'opportunité de démontrer son expertise en marketing RH sur la scène internationale. Cet événement a permis de mettre en lumière la vision avant-gardiste et la créativité du Québec en ce qui concerne les enjeux et les solutions liées à la pénurie de talents.

L'atelier animé par Gabriel Tremblay et Fanny Thibault, de sept24, a suscité un vif intérêt auprès des participants. Non seulement les meilleures pratiques et les stratégies innovantes pour attirer, recruter et retenir les talents dans un monde en constante évolution étaient discutées, mais l'aspect 'se commettre à un meilleur monde du travail' a fait mouche. Notre équipe d'experts a partagé des idées révolutionnaires qui ont captivé l'auditoire et ont été saluées pour leur originalité.

Louis-Philippe Péloquin, PDG de sept24, présent lors de l'événement, commente : 'Pour sept24, cette opportunité est une reconnaissance de notre engagement continu envers l'innovation en matière de marketing RH. En tant que seule agence canadienne qui présentait à cet événement mondial de renom, nous sommes fiers de représenter le Québec sur la scène internationale pour amener les grands joueurs à avancer.'

Notre participation au World Employer Branding Day est un gage de l'expertise de nos équipes, de leur curiosité continue, de notre passion pour l'avenir de l'emploi et de notre engagement à repousser les limites pour aider les organisations à se transformer pour le mieux.

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont rendu cette réalisation possible, ainsi que nos clients, partenaires et employés, qui nous ont permis d'atteindre ce niveau d'excellence dans toutes nos sphères d'expertise : marque employeur, expérience-candidat, expérience-employé, diversité, recrutement et attraction. Cette réussite est la vôtre autant que la nôtre.

À propos de sept24 :

sept24 est une agence de marketing RH basée à Sherbrooke, Montréal et Vancouver, spécialisée dans la création de stratégies innovantes pour attirer, recruter et retenir les meilleurs talents. Avec une équipe dévouée d'experts en marketing, communication et ressources humaines, sept24 s'engage à aider les entreprises à transformer leur approche en matière de gestion des talents.

Pour plus d'informations sur sept24 et nos services, veuillez visiter notre site web : www.sept24.com.

SOURCE sept24 Communications Marketing

Renseignements: Contact média : Kareen Emery, VP - Stratégie et créativité, sept24, Téléphone : (514) 246-2263, Courriel : [email protected]