Les partenaires du programme Imagination Library en bénéficieront

SEVIERVILLE, Tenn., 19 oct. 2023 /CNW/ - Sept familles dans le monde sont les lauréates dans le cadre de la célébration surprise du 200 millionième livre de la bibliothèque Dolly Parton's Imagination Library , alors que la bibliothèque Imagination Library célèbre une étape importante - 200 millions de livres ont été donnés dans le monde depuis sa création en 1995. Le programme de dons de livres pour la petite enfance envoie par la poste chaque mois un livre gratuit de grande qualité à des enfants de la naissance à l'âge de cinq ans.

Sept enfants reçoivent un signet spécial dans le cadre de la célébration du 200 millionième livre de la bibliothèque Dolly Parton’s Imagination Library

En septembre (Mois international de l'alphabétisation), la bibliothèque Dolly Parton's Imagination Library a souligné cet événement en cachant au hasard des signets enchanteurs de Dolly dans des livres de la bibliothèque Imagination Library à l'intention de sept familles de cinq pays.

Les familles bénéficiaires qui ont reçu les signets proviennent de Portland et Victoria, en Australie; South Lanarkshire, en Écosse; Dublin, en République d'Irlande; Ontario, au Canada; Beaver, à Oklahoma; Clay à New York; et Sterling, dans l'Illinois.

La célébration à l'intention des enfants comprend la possibilité d'un vidéobavardage avec Dolly elle-même et de recevoir une lettre signée personnalisée de Dolly, une photo autographiée de Dolly et quatre billets du parc thématique Dollywood.

The Dollywood Foundation a également fait un don de 2 000 $ US/CAD/AUD ou de 2 000 livres sterling au nom de l'enfant au partenaire local d'Imagination Library dans sa communauté en guise de remerciement qui, de l'avis de Dolly, est le véritable héros de son programme.

Inspirée par l'incapacité de son père à lire et à écrire, Dolly a créé l'Imagination Library en 1995 à l'intention des enfants de sa ville natale dans le comté de Sevier, au Tennessee. Aujourd'hui, son programme couvre cinq pays et donne chaque mois plus de 2,6 millions de livres gratuits, de grande qualité et adaptés selon l'âge à des enfants du monde entier. Il n'y a jamais de frais pour les familles qui participent au programme et il est ouvert à tous les enfants de moins de cinq ans dans les régions géographiques où ce programme est en place.

« Je sais qu'il y a des enfants dans des collectivités partout dans le monde qui ont de grands rêves, et les graines de ces rêves se trouvent souvent dans les livres, a dit Dolly. C'est l'un de mes plus grands dons dans la vie que d'aider à inculquer l'amour de la lecture à travers ma bibliothèque Imagination Library. Atteindre 200 millions de livres dans le monde est une étape importante dont je suis très fière, et je tiens à remercier du fond du cœur tous nos partenaires de programme locaux, les bailleurs de fonds et les partisans. Mais nous commençons tout juste à nous réchauffer, il nous reste tant à faire! Ensemble, nous pouvons inspirer encore plus d'enfants à rêver, à apprendre, à prendre soin d'eux et à se dépasser toujours plus. »

Pour en savoir plus sur la bibliothèque Dolly Parton's Imagination Library, visitez https://imaginationlibrary.com/.

À propos de Dolly Parton's Imagination Library :

Depuis son lancement en 1995, la bibliothèque Dolly Parton's Imagination Library est devenue le principal programme de dons de livres pour la petite enfance au monde. Le programme phare de The Dollywood Foundation a expédié plus de 200 millions de livres gratuits aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie et en République d'Irlande. Chaque mois, l'Imagination Library expédie plus de deux millions de livres de grande qualité adaptés selon l'âge aux enfants inscrits, de la naissance à l'âge de cinq ans. Dolly envisageait de créer un amour de la lecture pour la vie, inspirant les enfants à rêver. L'incidence du programme a fait l'objet de nombreuses recherches, et les résultats indiquent une augmentation positive des mesures clés d'alphabétisation de la petite enfance. Penguin Random House est l'éditeur exclusif de Dolly Parton's Imagination Library. Pour en savoir plus, visitez imaginationlibrary.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2250187/4348966/DPIL_Logo_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2251106/Dolly_Partons_Imagination_Library.jpg

SOURCE Dolly Parton’s Imagination Library

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Allison Lester, [email protected], 865 963-7148