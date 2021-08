L'Initiative de transport aérien régional (ITAR) du gouvernement du Canada, lancée en mars 2021, favorise l'accès au transport aérien et soutient les écosystèmes régionaux. Elle permet notamment aux transporteurs aériens et aux aéroports régionaux de rester opérationnels en ces temps difficiles et de continuer à contribuer à la croissance économique des régions, tout en s'adaptant aux nouvelles réalités et exigences post-COVID-19.

Les aéroports des Prairies bénéficieront d'un financement

Dans cette optique, Terry Duguid, secrétaire parlementaire de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, a annoncé l'octroi d'un financement pouvant atteindre 4 012 480 $ dans le cadre de l'ITAR à sept aéroports régionaux en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba. Cette aide financière permettra à ces aéroports de surmonter les difficultés engendrées par les effets de la pandémie de COVID-19.

Le transport aérien régional est indispensable au développement économique des collectivités et des entreprises partout au Canada. En contribuant à attirer les Canadiens dans les collectivités rurales et éloignées pour qu'ils y travaillent et élèvent leur famille, tout en offrant une connectivité fiable avec les centres urbains, il joue un rôle crucial dans une reprise juste et inclusive pour tous, partout au pays.

Citations

« C'est important de protéger nos écosystèmes régionaux de transport aérien pour les milliers de travailleurs que ce secteur emploie et pour les nombreuses entreprises et les communautés qui en dépendent. Nous savons que la connectivité aérienne de toutes les régions est indispensable à une croissance économique saine et inclusive et son soutien fait partie de notre plan pour reconstruire une économie plus forte et plus résiliente. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Les infrastructures et les aéroports régionaux sont importants pour les résidents et les entreprises des Prairies. Ils jouent un rôle essentiel pour l'économie, car les gens en dépendent pour leurs déplacements personnels et professionnels et pour accéder aux services des grands centres. Ce financement contribuera grandement à remettre ces atouts sur pied, alors que le Canada commence à se remettre de la pandémie de COVID-19 et à rouvrir son économie. »

- Terry Duguid, secrétaire parlementaire de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique (Agence canadienne de l'eau)

« Nous sommes ravis d'accueillir la nouvelle du soutien à la connectivité régionale. Les collectivités éloignées comme la nôtre dépendent de la connectivité aérienne pour soutenir l'activité économique et la croissance d'industries et de secteurs entiers. Une connectivité aérienne fiable permet non seulement de soutenir des milliers d'emplois, mais aussi d'assurer la viabilité de notre aéroport, ce qui est essentiel à la durabilité de notre collectivité. »

- RJ Steenstra, président-directeur général, Administration aéroportuaire de Fort McMurray

« La Ville de La Ronge est très reconnaissante de l'investissement de 300 000 $ du gouvernement fédéral dans l'aéroport de La Ronge. Cet investissement permettra non seulement d'aider un atout essentiel de l'économie de notre région à se remettre de la COVID, mais aussi d'améliorer la compétitivité de notre aéroport et d'accélérer le rétablissement. Au nom du conseil municipal, nous sommes très reconnaissants de cet investissement. »

- Colin Ratushniak, maire de la ville de La Ronge, Saskatchewan

« Comme nous constituons une petite collectivité, la connectivité est vitale à la fois pour notre économie et pour nos résidents. En tant qu'exploitants d'un aéroport régional, nous sommes reconnaissants de toute aide que nous pouvons obtenir, car elle allège notre fardeau et celui de nos contribuables et nous permet de rester connectés. »

- Herb Jaques, maire de la ville de The Pas, Manitoba

Projets financés

Bénéficiaire Endroit Aide financière Ville de Lethbridge Lethbridge (Alb.) Jusqu'à 583 480 $ Ville de Medicine Hat Medicine Hat (Alb.) Jusqu'à 549 840 $ Autorité aéroportuaire de Fort

McMurray Fort McMurray (Alb.) Jusqu'à 1 596 160 $ Ville de High Level High Level (Alb.) Jusqu'à 348 000 $ Ville de Prince Albert Prince Albert (Sask.) Jusqu'à 300 000 $ Ville de La Ronge La Ronge (Sask.) Jusqu'à 300 000 $ Ville de The Pas The Pas (Man.) Jusqu'à 335 000 $ Aide financière totale Jusqu'à 4 012 480 $

Faits en bref

L'ITAR, administrée par les agences de développement régional (ADR), est dotée d'un budget national de 206 millions de dollars.

L'initiative appuie les écosystèmes aériens régionaux, qui se composent notamment des transporteurs aériens et des aéroports régionaux, ainsi que des petites et moyennes entreprises et des organisations à but non lucratif, dans le développement et la mise en œuvre de services améliorés visant une meilleure connectivité régionale.

L'ITAR est complémentaire aux mesures mises en œuvre par Transports Canada .

Liens connexes

Restez branché

Suivez le Ministère sur Twitter : @DEO_Canada

Page d'accueil de DEO

Ligne téléphonique sans frais de DEO : 1-888-338-9378

Téléimprimeur (appareil de télécommunication pour personne ayant une déficience auditive) : 1-877-303-3388

SOURCE Diversification de l'économie de l'Ouest du Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Catherine Mounier-Desrochers, Attachée de presse, Bureau de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, [email protected]; Sarah McCullough, Directrice intérimaire, Politique, Planification et Relations extérieures, région du Manitoba, Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, [email protected]

Liens connexes

http://www.wd.gc.ca/