Sept (7) maires et mairesses unissent leurs voix pour réclamer un moratoire immédiat sur la fermeture de succursales de la SAQ

QUÉBEC, le 20 mars 2025 /CNW/ - Sept (7) maires et mairesses réclament au gouvernement du Québec d'intervenir pour annuler immédiatement les fermetures de succursales récemment annoncées et de mettre en place un moratoire sur la fermeture de succursales de la SAQ. Lors d'une conférence de presse conjointe, ils et elles ont plaidé que la fermeture de ces succursales compromettrait la vitalité des commerces et services de proximité, et appelé à l'adoption par la SAQ d'une politique de responsabilité territoriale cohérente avec les objectifs de l'État en matière de vitalité des collectivités et d'aménagement durable du territoire.

« Quand on ferme un commerce de destination comme une succursale de la SAQ sur une rue commerciale, c'est une catastrophe pour les commerces voisins, dont la SAQ se déresponsabilise complètement », ont souligné ensemble les élus. « Quand on pense que le gouvernement du Québec investit l'argent des contribuables pour soutenir les efforts de revitalisation des collectivités, c'est un non-sens qu'une de ses sociétés d'État fasse bande à part et ne pense qu'à ses propres intérêts financiers. »

En tant que détentrice d'un monopole sur la distribution de boissons alcoolisées, la SAQ dispose d'un grand pouvoir, qui devrait venir avec de grandes responsabilités, selon les maires et mairesses. C'est pourquoi ils demandent au gouvernement du Québec de mettre en place un moratoire jusqu'à l'adoption d'une politique de responsabilité territoriale.

À noter qu'une pétition a été mise en ligne en appui à ces demandes.

Citations des maires et des mairesses

Les maires et mairesses appuyant ces revendications sont:

« Nous ne pouvons pas permettre qu'une société d'État telle que la SAQ contribue à la dévitalisation de nos artères commerciales de proximité. Au contraire, nous lui demandons d'embarquer avec nous dans la relance de nos centres-villes et de nos cœurs villageois. » - Mme Maude Marquis-Bissonnette, mairesse de la Ville de Gatineau

« Cette fermeture, sans alternative locale telle qu'un point de vente dans un commerces existant, risque de provoquer une importante fuite commerciale vers les municipalités voisines ou même les États-Unis, situés à quelques minutes de route puisque la succursale de la SAQ la plus proche est à près de 35 km de Stanstead. Dans le contexte actuel de tensions et de guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis, cette situation lance un message contradictoire sur l'importance de consommer local. » - M. Jody Stone, maire de la Ville de Stanstead.

« La fermeture d'une SAQ sans aucune consultation préalable avec les acteurs du milieu est indigne d'une société d'État. Nous déplorons ce manque de considération. » - Heidi Ektvedt, mairesse de la Ville de Baie-D'Urfé.

« À Victoriaville comme partout ailleurs au Québec, nous multiplions les efforts pour dynamiser notre centre-ville qui joue un rôle crucial dans la vitalité économique, sociale et culturelle. Or, la stratégie de la SAQ est en contradiction totale avec les orientations du gouvernement et la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire qui fait de la consolidation des centres-villes une priorité. Puisqu'il s'agit d'un monopole, la SAQ jouit d'un énorme pouvoir d'attraction, ce qui aide nos commerçants locaux. Lorsqu'une succursale ferme, nous ne pouvons remplacer l'offre commerciale perdue. Il est essentiel que cette société d'État considère plus que sa propre rentabilité dans sa prise décisionnelle. » - Antoine Tardif, maire de Victoriaville.

« Nous déployons tellement d'efforts et faisons tellement d'investissements pour dynamiser nos artères commerciales. Non seulement pour y développer l'économie locale, mais aussi parce qu'elles doivent être au cœur d'un quartier complet. Faire ses emplettes et trouver presque tout ce dont on a besoin à quelques minutes de chez soi, c'est ce qu'on veut quand on habite dans les quartiers centraux de Montréal. Les élu(e)s du Sud-Ouest s'opposent à ce qu'une société d'État rentable quitte le boulevard Monk, où le taux de vacance s'est grandement amélioré, mais reste fragile. Le Sud-Ouest, la Ville, la SDC et les résident(e)s du quartier ont mis temps et argent pour faire de l'artère Monk ce qu'elle est. Il serait insensé de laisser filer un commerce de cette envergure : la SAQ doit renoncer à la fermeture de sa succursale chez nous, au cœur de l'action. » - Benoit Dorais, maire de l'Arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal .

« Cette décision intervient à un moment crucial pour Saguenay, alors qu'on s'engage dans une transformation majeure de notre centre-ville. Plus de 20 M$ de dollars seront investis dans les mois à venir et plus de 300 M$ au cours des quinze prochaines années, dans le cadre du projet Vision 2024-2040. La fermeture de la SAQ sur la rue Racine remet en question l'engagement de l'État à soutenir le dynamisme des collectivités locales. » - Julie Dufour, mairesse de la Ville de Saguenay.

« Alors que la Ville de Québec investit intensivement pour redynamiser des artères commerciales de proximité et favoriser l'achat local, il est contre-productif de fermer un commerce de destination, à plus forte raison sans aucune concertation avec le milieu. Le gouvernement doit immédiatement demander à la SAQ de revenir sur sa décision afin d'éviter de contrecarrer nos efforts.» - Bruno Marchand, maire de la Ville de Québec.

