Sentry Aerospares Acquiert AirStart

La clientèle hautement complémentaire d'AirStart et sa priorité accordée aux avions régionaux soulignent l'engagement de Sentry à offrir un « guichet unique » à sa clientèle mondiale de compagnies aériennes et d'utilisateurs finaux

WATFORD, Angleterre et TORONTO, Ontario, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Sentry Aerospares (« Sentry » ou la « Société »), une société du portefeuille d'Acorn Capital Management (« Acorn »), a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'AirStart Inc. (« AirStart »), un distributeur indépendant de premier plan spécialisé dans la vente de pièces réparables pour avions. AirStart se distingue par son orientation marquée vers les plateformes régionales et sa position de chef de file sur le marché canadien.

Fondée par Robert Wills, qui continue de diriger l'entreprise aux côtés d'Anne Vinet, AirStart a su se distinguer par un service à la clientèle exceptionnel, une connaissance profonde des produits et des liens solides avec les compagnies aériennes, les prestataires de services de maintenance, de réparation et de révision, ainsi qu'avec les distributeurs de pièces d'avions, tant au Canada qu'à l'échelle internationale. Tout comme Sentry, AirStart répond aux besoins les plus urgents de ses clients en matière de composants en leur fournissant du matériel de qualité supérieure, étiqueté et prêt pour l'expédition. Cela permet d'assurer la remise en service des avions immobilisés au sol (« AOG »).

Grâce à ses racines canadiennes bien ancrées, l'intégration d'AirStart au sein de Sentry permet à l'entreprise de renforcer considérablement son offre de services sur le vaste marché canadien, tout en tirant parti des ressources et de la diversité des inventaires des deux entreprises réunies. Les nouvelles installations de pointe d'AirStart, situées à proximité de l'aéroport Pearson de Toronto, complètent à merveille les centres mondiaux existants de Sentry à Londres, dans la région métropolitaine de New York et à Dallas. Ces nouvelles installations amélioreront encore davantage le service AOG offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au marché mondial des transports aériens et de l'aviation.

L'acquisition solidifie la position de Sentry en tant que plateforme de premier plan sur le marché des pièces de rechange pour avions, en élargissant son portefeuille de stocks, en étendant son réseau de clients et en améliorant ses capacités sur le marché des avions régionaux. Cette alliance devrait donner lieu à des synergies commerciales majeures, notamment par le biais de ventes croisées, d'une augmentation des stocks disponibles et d'une détermination commune à offrir des solutions rapides et fiables aux clients du monde entier.

« Nous sommes ravis d'accueillir AirStart au sein de la famille Sentry », ont déclaré Adam Nemenyi et Tony DiSimone, coprésidents exécutifs de Sentry Aerospares. « Rob et Anne ont bâti une entreprise exceptionnelle jouissant d'une réputation bien méritée en matière de service à la clientèle, d'expertise du marché et d'excellence opérationnelle. Depuis de nombreuses années, nous admirons la position de pointe d'AirStart sur le marché des avions régionaux, non seulement au Canada, mais également à l'échelle mondiale. En nous unissant, nous serons en mesure d'offrir à notre clientèle un portefeuille de stocks élargi, des fonctionnalités de service améliorées et un accès facilité aux pièces aéronautiques difficiles à trouver. »

Boris Wolstenholme, chef de la direction de Sentry Aerospares, a ajouté : « Cette transaction s'inscrit dans le cadre d'une complémentarité stratégique forte pour les deux organisations. Les relations clients d'AirStart, la composition de son inventaire et son expertise en matière d'avions régionaux s'harmonisent exceptionnellement bien avec la plateforme mondiale de Sentry et son engagement à offrir un soutien AOG inégalé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous voyons là des occasions intéressantes de tirer parti des atouts des deux entreprises, ce qui profitera aux clients tout en stimulant la croissance de l'activité combinée. »

Cette acquisition renforce davantage la stratégie de Sentry, qui cherche à développer une plateforme unique sur le marché des pièces de rechange pour avions, en combinant à la fois une croissance organique et des acquisitions judicieuses.

Greg Agnew, associé chez Acorn Capital Management, a indiqué : « L'acquisition d'AirStart renforce encore davantage la position de chef de file de Sentry sur le marché des pièces de rechange pour avions et consolide son orientation vers les pièces réparables AOG, grâce à des capacités accrues, une couverture plus étendue du marché et d'importantes possibilités de synergies commerciales. Nous sommes ravis de continuer de soutenir l'équipe de Sentry dans la mise en œuvre de sa stratégie de croissance et dans le renforcement de sa position sur le marché mondial des pièces de rechange pour avions. »

Rob Wills, fondateur d'AirStart, a souligné : « L'union de nos forces avec Sentry ouvre un nouveau chapitre passionnant pour AirStart. Dès nos premières discussions, il était manifeste que les deux organisations partageaient une culture axée sur le client et une détermination pour excellence. Nous sommes particulièrement enthousiastes quant aux possibilités que ce partenariat offrira à nos clients, à notre personnel et à nos fournisseurs. En mettant en commun nos atouts, nous serons en mesure d'accroître la disponibilité des stocks, d'élargir notre présence sur le marché et d'améliorer le soutien à l'ensemble du marché des pièces de rechange. »

Le cabinet d'avocats Proskauer Rose LLP a agi à titre de conseiller juridique principal pour Acorn et Sentry lors de cette transaction. Les détails de la transaction n'ont pas été divulgués.

La société Deloitte Corporate Finance Inc. a assumé le rôle de conseillère financière exclusive des vendeurs d'AirStart. Le cabinet d'avocats McMillan LLP a agi en qualité de conseiller juridique des vendeurs d'AirStart.

À propos de Sentry Aerospares

Sentry Aerospares est une entreprise primée qui se spécialise dans la fourniture de pièces réparables pour les compagnies aériennes du monde entier. Nous offrons en permanence un service à la clientèle hors pair, un inventaire complet des pièces les plus demandées et les plus rares, ainsi qu'un service AOG réactif, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Notre souci de la qualité imprègne chaque aspect de notre organisation. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site www.sentry.aero

À propos d'AirStart

AirStart est une entreprise de renommée mondiale dans le secteur du marché des pièces de rechange pour avions, se spécialisant dans l'échange et la location de composants réparables pour les avions commerciaux. Forte de sa vaste expérience dans les plateformes ATR, De Havilland Q400, MHI CRJ et Embraer, AirStart propose des solutions adaptées aux besoins de ses clients, peu importe où ils se trouvent. Les valeurs qui nous animent et qui influencent chacune de nos actions sont le respect, la promotion de l'inclusion et la confiance, tout en tissant des liens pérens; le travail d'équipe, où l'expertise collective est le moteur de notre succès; la communication, qui permet des échanges fluides et une compréhension claire, tant à l'interne qu'à l'externe; et l'innovation, qui consiste à perpétuellement explorer des solutions novatrices pour surpasser les normes existantes. AirStart, réputée pour sa gestion exceptionnelle, a reçu de nombreuses distinctions, dont celle des « Sociétés les mieux gérées au Canada » décernée par Deloitte. De plus, elle détient la certification AS9120B et est membre de l'ASA. Pour plus d'information sur AirStart, veuillez consulter le site www.airstart.com

À propos d'Acorn Capital Management

Acorn Capital Management est un gestionnaire de fonds du secteur privé qui investit exclusivement dans des entreprises de taille moyenne des secteurs de l'aérospatiale, de la défense, de l'espace et du renseignement. Acorn n'investit que dans des entreprises qui s'engagent à renforcer la mobilité mondiale et à préserver les intérêts nationaux. Acorn jouit d'une excellente réputation dans le secteur et est reconnue pour sa connaissance approfondie des marchés de l'aérospatiale et de la défense. Grâce à son expertise opérationnelle et à sa faculté à diriger et à gérer des investissements pendant des cycles économiques et sectoriels fluctuants, Acorn collabore étroitement avec les équipes de direction pour transformer ses entreprises en portefeuille en leaders incontestés du marché. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.acorncapitalmanagement.com.

SOURCE Acorn Capital Management

Media Contact: Brandon Bradford, Partner, Acorn Capital Management, (917) 224-8399, [email protected]