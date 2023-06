Résumé



Sentiom et Cisco Canada ont mis au point un système de surveillance et de détection assisté par intelligence artificielle (le premier du genre), qui permet d'atténuer les dommages causés par le feu et l'eau dans les immeubles multirésidentiels.

Les installations de la Maison Martin-Matte à Québec sont équipées de cette nouvelle solution pour immeubles intelligents afin d'assurer la sécurité des résidents. Ces installations servent maintenant de situation réelle d'opération en partenariat avec le milieu preneur pour tester d'autres technologies.

QUÉBEC, le 14 juin 2023 /CNW/ - Sentiom, Cisco Canada et la Maison Martin-Matte de Québec ont annoncé le succès du déploiement d'un système de surveillance et de détection piloté par l'intelligence artificielle dans les installations de Québec. Cette solution technologique, la première du genre, fournit des alertes en temps réel visant à réduire les risques de dommages causés par le feu et l'eau dans le bâtiment de la Maison Martin-Matte à Québec; elle contribue ainsi à créer un espace plus sécuritaire et plus intelligent, tant pour les résidents que le personnel.

De gauche à droite : Caroline Joyeux, directrice générale de la Maison Martin-Matte de Québec, Michel Barbeau, locataire du Milieu de vie TCC – Maison Martin-Matte de Québec, et Mathieu Lachaîne, directeur de la technologie chez Sentiom (Groupe CNW/Milieu de vie TCC | Maison Martin-Matte de Québec) De gauche à droite : Éric Caire, Député de La Peltrie pour la Coalition avenir Québec et Ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Caroline Joyeux, directrice générale de la Maison Martin-Matte de Québec, Eric Thibault, responsable national de Meraki Canada - Cisco Meraki, et Olivier Couette, président du conseil d’administration de la Maison Martin-Matte de Québec (Groupe CNW/Milieu de vie TCC | Maison Martin-Matte de Québec)

La nouvelle solution intègre la technologie de mise en réseau Cisco Meraki, laquelle relie les dispositifs d'IA et d'IoT de l'établissement, comme les alarmes d'incendie intelligentes, les capteurs de fuites, les valves à fermeture automatique et les capteurs dans les chambres. La sécurité des résidents est primordiale. C'est pourquoi Incendia, spécialiste de la prévention des incendies, a mis à profit son expertise et sa technologie brevetée dans la conception. Ainsi, le système surveille automatiquement l'état de tous les équipements de détection des incendies et des fuites, et peut rester opérationnel en cas de panne de réseau.

Le déploiement de la technologie Sentiom à la Maison Martin-Matte de Québec était particulièrement important pour les deux organisations. Il a permis à l'organisme à but non lucratif de résoudre un problème lié au renouvellement de sa couverture d'assurance et a donné à Sentiom et à Cisco l'occasion d'effectuer des tests en conditions réelles afin de valider la viabilité de cette solution de gestion des risques. Le bâtiment de la maison de Québec sert maintenant de situation réelle d'opération en partenariat avec le milieu preneur aux équipes de Sentiom et de Cisco, qui souhaitent optimiser et améliorer cette nouvelle technologie essentielle.

En 2021, Sentiom a remporté le Fast Future Innovation Awards de Cisco Canada, qui aide les organisations canadiennes à innover et à mettre à l'échelle de nouvelles solutions technologiques grâce aux ressources et à l'expertise de Cisco à travers ses laboratoires d'innovation et son programme national Digital Acceleration . Centrée sur l'innovation, la transformation numérique et l'infrastructure, cette solution a reçu le soutien des gouvernements provincial et fédéral. Sentiom a également reçu des subventions liées à la démonstration d'une technologie de la part d'Investissement Québec et d'ENCQOR 5G, un partenariat Canada-Québec-Ontario axé sur la recherche et l'innovation dans le domaine des technologies innovantes de la 5G.

Sentiom et Cisco Canada ont pour objectif de faire évoluer cette solution afin d'accélérer la transformation numérique des immeubles multirésidentiels. D'ici cinq ans, ils souhaitent également l'étendre à toute une série d'applications potentielles allant de la gestion des risques à l'économie énergétique, en passant par la protection, la santé et la sécurité des occupants.

Cette collaboration montre l'importance du soutien et des partenariats pour faire avancer l'innovation au Canada, et les retombées qu'ils peuvent avoir. Ce modèle de partenariat peut servir de feuille de route aux organisations canadiennes pour résoudre des problèmes urgents qui ont une incidence réelle sur les individus, les communautés et notre économie.

Citations :

« L'intelligence artificielle est l'une des plus grandes avancées technologiques de notre génération. C'est pourquoi notre gouvernement est fier de s'associer à des entreprises innovantes comme Cisco Canada et Sentiom, qui permettent à cette nouvelle technologie d'avoir un impact significatif sur la vie quotidienne des Canadiens. Leur travail révolutionnaire permettra de mieux protéger nos communautés tout en contribuant à développer l'économie de demain. » - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« En cette période où les entreprises ont du mal à investir en priorité dans la recherche et le développement, il n'a jamais été aussi important de favoriser une culture de l'innovation au sein des entreprises canadiennes », a déclaré Jean-Claude Ouellet, vice-président de Cisco Canada. « En misant sur l'expertise du laboratoire d'innovation de Cisco à Toronto et sur le programme canadien Digital Acceleration, nous pouvons aider les organisations à bâtir des communautés sécuritaires, résilientes et inclusives, alimentées par des solutions technologiques éthiques et novatrices. »

« Notre partenariat avec Cisco et les organismes subventionnaires (ENCQOR et Investissement Québec) des gouvernements fédéral et provincial nous permet de développer et de fournir une solution qui répond à un besoin critique dans notre société », déclare Mathieu Lachaîne, directeur de la technologie chez Sentiom. « Grâce à cette collaboration, nous pouvons repenser la façon dont nous créons des environnements sûrs et intelligents pour les populations qui en ont le plus besoin. »

« Nous sommes extrêmement reconnaissants d'avoir pu compter sur Sentiom, Cisco Canada, le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral pour réaliser la transformation numérique du Pavillon Patrice-Villeneuve de la Maison Martin-Matte à Québec », a déclaré Olivier Couette, président du conseil d'administration. « Ce partenariat répond parfaitement à notre volonté d'offrir un milieu de vie toujours plus sécuritaire à nos résidents et à nos employés. Il était essentiel à la poursuite de notre mission. »

À propos de Cisco

Cisco est le leader mondial de la technologie qui relie tout, en toute sécurité, pour tout rendre possible. Notre objectif est de favoriser un avenir inclusif pour tous en aidant nos clients à réinventer leurs applications, propulser le travail hybride, protéger leur entreprise, transformer leur infrastructure et atteindre leurs objectifs en matière de développement durable. Découvrez-en plus dans notre salle de presse et suivez-nous sur Twitter à @Cisco .

Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales ou des marques déposées de Cisco et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Une liste des marques de commerce de Cisco peut être consultée sur le site www.cisco.com/go/trademarks. Les marques commerciales tierces mentionnées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du mot partenaire n'implique pas une relation de partenariat entre Cisco et toute autre société.

À propos de Sentiom

Chez Sentiom, notre mission est de transformer les immeubles résidentiels en logements intelligents, durables et bienveillants. En partenariat avec les propriétaires et les gestionnaires, nous créons un impact environnemental, économique et social positif, en utilisant nos logiciels d'intelligence artificielle (IA) avancés et des capteurs de l'Internet des objets (IdO) pour mettre en œuvre nos solutions de gestion de l'eau, de l'énergie et de la sécurité.

À propos de la Maison Martin-Matte de Québec

La Maison Martin-Matte de Québec est dédiée aux personnes vivant avec un traumatisme craniocérébral (TCC) ou un autre type de déficience physique limitant leur autonomie personnelle et sociale. Sa mission est de répondre à leur besoin de se loger dans un milieu de vie adapté à leur condition tout en étant intégré à la communauté, ce qui leur permet de vivre une participation sociale optimale tenant compte de leur potentiel. La Maison Martin-Matte de Québec leur fournit l'encadrement, la stimulation et l'assistance nécessaires pour maintenir une vie autonome.

SOURCE Milieu de vie TCC | Maison Martin-Matte de Québec

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Cynthia Hamel-Gamache, Vice-présidente, Milieu de vie TCC | Maison Martin-Matte de Québec, [email protected], 581-888-5121