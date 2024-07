Sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers - Le SFPQ fait appel à la réalité virtuelle pour garder vivant le personnel de la route

QUÉBEC, le 2 juill. 2024 /CNW/ - Grâce à la technologie de la réalité virtuelle, les usagers de la route pourront vivre et mieux comprendre les dangers que côtoient les travailleuses et travailleurs sur les chantiers routiers cet été. Le SFPQ a mandaté la firme québécoise Etherlab afin de reproduire une expérience réaliste qui permet à l'utilisateur de se mettre dans la peau d'une personne ouvrière œuvrant à quelques centimètres des véhicules en mouvement. Puisque 80 % des accidents sur les chantiers routiers sont liés aux comportements des automobilistes, le Syndicat espère que les personnes qui expérimenteront la réalité virtuelle seront davantage sensibilisées aux risques courus tous les jours par ses membres.

« C'est une immersion très concrète dans la réalité du personnel de la route. Tous les jours, ces femmes et ces hommes doivent composer avec les dangers inhérents à la présence de véhicules en mouvement qui les frôlent. En cette période estivale, propice aux nombreux déplacements, le message lancé par nos membres est simple : gardez-moi vivant. Les usagers de la route doivent comprendre que leur irresponsabilité peut être meurtrière. C'est inacceptable que celles et ceux qui travaillent le long de nos routes mettent leur vie en danger au quotidien, et encore plus durant la saison des travaux routiers », indique Christian Daigle, président général du SFPQ.

« L'utilisation de la réalité virtuelle pour la campagne Gardez-moi vivant permet une immersion totale et une expérience percutante! Etherlab est fière d'avoir réalisé cette simulation et invite les automobilistes à respecter les travailleuses et travailleurs de la route », explique Valérie Marier, co-directrice et directrice développement des affaires d'Etherlab.

Une campagne médiatique sera également déployée tout au cours du mois de juillet avec des messages sur le Web, sur des panneaux publicitaires d'autobus, sur les chaines de radio et télévision Web. Elle comprendra notamment des témoignages vidéo de membres du SFPQ qui ont frôlé la mort en travaillant. Les vidéos des témoignages peuvent être consultées sur cette page Web www.sfpq.qc.ca/gardezmoivivant

« Nous ne le répéterons jamais assez : derrière un volant, il faut être attentif, éviter les distractions, redoubler de prudence dans les zones de travaux et respecter le corridor de sécurité. Il en va de la santé et de la sécurité de milliers de travailleuses et de travailleurs », indique monsieur Daigle.

Le SFPQ est un syndicat indépendant qui regroupe environ 40 000 membres à travers le Québec. 4 000 sont des ouvriers et ouvrières occupant des emplois dans les ministères et organismes québécois dont le ministère des Transports (MTQ), les pépinières et dans les cuisines de prisons. Le SFPQ représente aussi plus de 26 000 personnes employées de bureau et techniciennes et 10 000 autres membres proviennent du secteur parapublic.

SOURCE Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec

SOURCE : Éric Lévesque, Responsable des relations médias, SFPQ, Cell.: 418 564-4150, [email protected]