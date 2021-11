À l'approche du Samedi de la PME, ce partenariat débloque pour la première fois les envois de cadeaux électroniques locaux dans le monde entier sur la plateforme Sendoso, qui est l'une des options d'envoi les plus populaires.

SAN FRANCISCO, 23 novembre 2021 /CNW/ - Sendoso , la principale plateforme d'envoi, a annoncé aujourd'hui qu'elle intégrait le répertoire local Give and Get Local de Square dans sa plateforme. Grâce à ce partenariat, les utilisateurs de Sendoso partout dans le monde auront un meilleur accès à des fournisseurs locaux pour tout acheter, des cadeaux physiques aux cadeaux électroniques. En retour, le vaste réseau mondial de commerçants locaux de Square aura accès à davantage de clients à l'extérieur de leurs frontières traditionnelles, et ce, sans coût supplémentaire.

Les clients de Sendoso disposent d'une multitude d'options d'engagement parmi lesquelles choisir, y compris des cadeaux électroniques, des expériences virtuelles et des cadeaux physiques, par l'intermédiaire de son marché de fournisseurs vaste et diversifié. Grâce au partenariat de Square, Sendoso offre maintenant la chance d'envoyer des cadeaux électroniques qui soutiennent les commerçants locaux du monde entier. Si les clients ont une affaire en cours avec un amateur de café, ils ont maintenant la possibilité de choisir un cadeau électronique auprès d'un café local dans le répertoire Give and Get Local de la localité du destinataire.

« Depuis son lancement en 2016, Sendoso se passionne pour le soutien aux petits commerçants. Au cours de la dernière année, les cadeaux physiques des commerçants locaux ont représenté un pourcentage important du total des envois sur notre plateforme », a déclaré Kris Rudeegraap, chef de la direction et cofondateur de Sendoso. « Ce partenariat avec Square est très important pour nous, car il offre aux clients une personnalisation unique qui leur permet maintenant d'envoyer des cadeaux électroniques locaux dans le monde entier afin d'établir des liens plus étroits avec des clients potentiels en démontrant qu'ils sont en phase avec leurs intérêts. »

Le partenariat de Sendoso et Square, est la première étape d'une collaboration plus large entre les deux entreprises pour soutenir les commerçants locaux. Pour en savoir plus, consultez le site Web de https://sendoso.com/platform/features/egifts/ .

À propos de Sendoso

Sendoso, la principale plateforme d'envoi, aide les entreprises à se démarquer en leur offrant de nouvelles façons d'interagir avec les clients tout au long du parcours de l'acheteur. En intégrant les stratégies d'envoi numérique et physique, les entreprises peuvent accroître l'efficacité de leurs programmes de mise sur le marché et améliorer leurs relations avec les clients. Avec un marché mondial de fournisseurs hautement triés sur le volet (plus de 30 000 options de cadeaux), des intégrations harmonieuses aux outils de marketing et de vente les plus courants (y compris Salesforce, Marketo, Outreach, HubSpot et bien d'autres), auxquels font confiance plus de 900 entreprises, grâce à des opérations de logistique et de chaîne d'approvisionnement dédiées dans le monde entier, Sendoso est un élément essentiel des programmes de génération de demandes, de comptes et d'expérience client. Fondée en 2016, Sendoso est soutenue par un financement de capital de risque de 152 millions de dollars et a une empreinte mondiale, avec une présence en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Pour en savoir plus sendoso.com.

