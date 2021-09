Le pionnier en matière de plateforme d'envoi établit une plaque tournante européenne pour servir ses plus de 20 000 clients à l'échelle mondiale

SAN FRANCISCO, 14 septembre 2021 /CNW/ - Sendoso, la principale plateforme d'envoi, a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu un financement de série C de 100 millions de dollars, dirigé par SoftBank Vision Fund 2*, avec la participation des investisseurs actuels Oak HC/FT, Struck Capital, Stage 2 Capital, Craft Ventures, Signia Venture Partners et Felicis Ventures. Avec cette ronde, le financement total de Sendoso dépasse 152 millions de dollars. En tant que chef de file dans son secteur, Sendoso utilisera le financement pour accélérer l'expansion de son empreinte mondiale, l'embauche et son offre de produits.

Dans le cadre de son expansion, Sendoso ouvrira son nouveau siège social européen, basé en Irlande, avec une logistique et une chaîne d'approvisionnement dédiées à l'appui de ses 20 000 utilisateurs mondiaux, notamment Comcast, Kimpton Hotels, Thomson Reuters, Nasdaq et eBay. Sendoso compte actuellement plus de 500 employés aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique, et augmentera son effectif de 30 % d'ici la fin de l'année.

« Nous croyons que Sendoso offre la plateforme de dons de bout en bout la plus complète du marché, a déclaré Priya Saiprasad, associée chez SoftBank Investment Advisors. Sa plateforme englobe un marché mondial de fournisseurs triés sur le volet, une intégration en douceur avec les outils existants, une logistique mondiale et des analyses approfondies. Par conséquent, Sendoso est l'épine dorsale des programmes d'engagement des entreprises auprès des clients potentiels, des clients existants, des employés et d'autres intervenants clés. Nous sommes ravis de diriger cette ronde de série C pour aider Sendoso à accélérer sa vision. »

« Sendoso combine une plateforme SaaS avancée avec la sélection du marché et la précision logistique d'Amazon.com. Cette combinaison unique permet d'exécuter l'image de marque à grande échelle pour les dons d'entreprise », a déclaré Kris Rudeegraap, chef de la direction et cofondateur de Sendoso. Cette ronde de financement est une étape importante pour Sendoso et nous aidera à élargir nos produits, nos services et notre empreinte mondiale. »

Fondée en 2016, Sendoso est un pionnier et un chef de file dans son secteur, comptant plus de clients, de capitaux et d'employés que tout autre fournisseur. Forte d'une équipe de clients couronnée de succès qui offre des conseils aux entreprises sur la façon d'établir des relations significatives par l'intermédiaire de stratégies d'engagement personnalisées, Sendoso a été nommée chef de file dans neuf catégories par G2 Crowd. Les clients de Sendoso bénéficient de la gamme la plus diversifiée de l'industrie, qui compte 30 000 options de cadeaux et des entrepôts en Amérique du Nord, en Europe et en Asie qui ont traité plus de 3 millions d'envois dans plus de 165 pays.

Sendoso, la principale plateforme d'envoi, est le moyen le plus efficace pour les équipes génératrices de revenus de se démarquer par de nouvelles façons d'interagir à des moments stratégiques tout au long du parcours du client. L'envoi de cadeaux personnalisés, d'articles promotionnels de marque, de cadeaux électroniques et d'expériences virtuelles à grande échelle permet aux clients de Sendoso de réaliser d'importantes économies de temps par campagne, de faire croître les taux de conversion et d'obtenir des taux de rétention plus élevés. Fondée en 2016, Sendoso est soutenue par un financement de capital de risque de 152 millions de dollars et a une empreinte mondiale, avec une présence en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, visitez le https://sendoso.com/.

*À la date du présent communiqué, SoftBank Group Corp. a fait des apports de capital pour permettre des investissements par SoftBank Vision Fund 2 (« SVF 2 ») dans certaines sociétés de portefeuille. Les renseignements contenus dans le présent document sont fournis à titre informatif seulement et ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de parts de société en commandite dans un fonds, y compris SVF 2. SVF 2 n'a pas encore fait l'objet d'une clôture externe, et tout investisseur tiers potentiel recevra des renseignements supplémentaires relatifs à tout investissement de SVF 2 avant la clôture.

