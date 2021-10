La principale plateforme d'envoi a présenté les ajouts sur scène lors de sa conférence CONNECTED.

SAN FRANCISCO, le 14 oct. 2021 /CNW/ - Sendoso , la principale plateforme d'envoi (the leading Sending Platform™), a présenté deux nouvelles fonctionnalités, la boutique personnalisée de la marque et Playbooks , lors de sa conférence CONNECTED qui a eu lieu aujourd'hui. L'entreprise a également mentionné des fonctionnalités mises à jour qui aident les équipes de marketing et de vente à étendre leurs activités à l'échelle internationale et à joindre des consommateurs du monde entier.

« Je suis très heureux d'annoncer ces fonctionnalités qui rationalisent et simplifient l'expérience d'envoi, a déclaré Kris Rudeegraap, cofondateur et chef de la direction de Sendoso. La boutique personnalisée de la marque rend l'approvisionnement en marchandises de marque encore plus facile, permettant ainsi aux clients de créer des liens avec leurs clients. Sendoso Playbooks utilise les meilleures pratiques et les jeux les plus réussis de Sendoso pour aider les clients à choisir les bons cadeaux, à partager des messages et à voir leur impact immédiat. De plus, nous développons constamment nos options et nos capacités d'envoi international, ce qui non seulement élargit considérablement les options de cadeaux électroniques, mais favorise également la création de relations solides à l'échelle mondiale. »

Grâce à ces nouveaux ajouts, Sendoso offre aux clients le pouvoir de choisir, la confiance et la capacité de prendre de l'expansion.

« Sendoso continue d'apporter des améliorations qui nous aident à avoir un impact mesurable sur nos clients actuels et potentiels, a déclaré Laura Vitaro, directrice principale du marketing axé sur les comptes chez Gong. Nous comptons sur Sendoso pour créer des liens, améliorer les taux de réponse et accélérer le commerce. »

Annonces de Sendoso lors de la conférence CONNECTED :

Boutique personnalisée de la marque : une nouvelle expérience directement dans l'application qui permet aux clients de s'approvisionner et de commander facilement des articles de marque de façon transparente. Contrairement à d'autres plateformes, les clients n'ont pas à passer par plusieurs sites tiers pour sélectionner et créer des cadeaux. Grâce à la boutique personnalisée de la marque de Sendoso, les utilisateurs peuvent parcourir un solide catalogue d'articles à personnaliser avec leur logo. Il est également possible de travailler avec l'équipe Send Curation de Sendoso pour réfléchir, trouver des sources d'approvisionnement et passer des commandes dans le cadre d'un processus simplifié. Les clients peuvent acheter autant de produits qu'ils le veulent, qu'il s'agisse de quelques articles ou d'un millier, les expédier directement à l'entrepôt et les intégrer facilement à leur inventaire.



Comprend 1 700 cadeaux électroniques dans le monde



A augmenté de deux fois le nombre de cadeaux directs sur le marché

Cette année, le thème de la conférence CONNECTED est « Delight and Engage ». De hauts dirigeants d'Anaplan, de Rollworks, de Ceros, de Bombora et d'autres entreprises similaires ont partagé des histoires illustrant comment leurs entreprises font le bonheur de leurs clients et établissent des liens solides qui laissent des impressions durables.

Le comédien et animateur du Daily Show, Trevor Noah, et Shola Richard, chef de la direction et fondateur de Go Together Global, étaient les têtes d'affiche de l'événement.

Fondée en 2016, Sendoso est un pionnier et un chef de file dans son secteur, comptant plus de clients, de capitaux et d'employés que tout autre fournisseur. Forte d'une équipe de clients couronnée de succès qui offre des conseils aux entreprises sur la façon d'établir des relations significatives par l'intermédiaire de stratégies d'engagement personnalisées, Sendoso a été nommée chef de file dans neuf catégories par G2 Crowd. Les clients de Sendoso bénéficient de la gamme la plus diversifiée de l'industrie, qui compte 30 000 options de cadeaux et des entrepôts en Amérique du Nord, en Europe et en Asie qui ont traité plus de 3 millions d'envois dans plus de 165 pays.

