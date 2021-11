Le recrutement de ces nouvelles personnes s'ajoute à la ronde de financement de série C et à l'expansion européenne visant à répondre à la demande croissante des clients

SAN FRANCISCO, 11 novembre 2021 /CNW/ - Sendoso , la principale plateforme d'envoi, a annoncé aujourd'hui l'agrandissement de ses équipes de cadres supérieurs, de direction et de son siège social européen. Le recrutement de ces cadres clés appuiera l'expansion continue de la clientèle et de la base de partenaires de Sendoso, les opérations de logistique et de chaîne d'approvisionnement, et l'innovation en matière de marque et de produits. Cette nouvelle fait suite à l'annonce d'une ronde de financement de série C de 100 millions de dollars de l'entreprise et à l'ouverture de son nouveau siège social en Europe.

« À Sendoso, nous aimons apporter une touche personnelle qui contribue grandement à établir de précieuses relations avec les clients, a déclaré Kris Rudeegraap, chef de la direction et cofondateur de Sendoso. L'élan que nous observons est excitant, et je suis fier de m'appuyer sur une équipe de vétérans de l'industrie qui partagent notre vision d'établir des liens d'entreprise qui comptent et qui répondent à la demande croissante du marché. »

Voici les cadres supérieurs qui se joignent à Sendoso :

Alex Ortiz , chef de la direction du marketing , est responsable du marketing mondial et de l'organisation des partenaires et se concentrera sur le leadership de l'entreprise au sein du secteur, la stratégie de marque et la croissance de la clientèle. Avant de se joindre à Sendoso, M. Ortiz a occupé des postes de direction en marketing dans des entreprises technologiques à forte croissance, notamment Tray.io, QuanticMind et Salesforce. Il possède plus de 20 ans d'expérience en marketing d'entreprise.

David Ryan , responsable du siège européen, dirigera les opérations d'expansion et de logistique européennes de Sendoso; il sera basé en Irlande . Avant de se joindre à Sendoso, M. Ryan a occupé pendant plus de cinq ans le poste de responsable des opérations, de l'ingénierie et du site chez Walmart Global Tech, à Dublin . C'est là qu'il a développé l'équipe de mise en œuvre des technologies de commerce électronique de l'entreprise et qu'il en a supervisé les activités. M. Ryan a également occupé des postes de vice-président et a été responsable de la prestation de services en ligne dans des entreprises comme Jet.com, Electronic Arts et Orange.

William Leeds , chef, Science des données et plateforme de données, dirigera les efforts de Sendoso dans l'évaluation de ses données, dans l'adoption de pratiques exemplaires et dans l'élaboration de stratégies pour améliorer et faire croître l'entreprise et ses revenus à l'aide de la science des données et de l'apprentissage automatique. M. Leeds a passé les dix dernières années à diriger des équipes de données chez Wellio, Stitch Fix et Climate Corporation.

Michelle Palleschi , chef de l'exploitation de Sendoso depuis 2018, et Inger Rarick , auparavant vice-présidente de la réussite de la clientèle, ont été promues respectivement au poste de présidente et de première vice-présidente.

Mme Palleschi a joué un rôle essentiel dans le succès de Sendoso, contribuant à la réussite de ses programmes de génération de demandes, de comptes et d'expérience client. Avant de se joindre à l'équipe, Mme Palleschi a occupé des postes financiers de haut niveau chez Apple et Cisco pendant plus de cinq et dix ans, respectivement. En plus d'être cofondatrice, Mme Palleschi est l'une des premières investisseuses au sein de l'entreprise.

Mme Rarick aborde sa plus récente dernière promotion avec plus de 20 ans d'expérience dans la gestion de comptes, le marketing et la réussite des clients et possède une vaste expérience dans la direction des opérations stratégiques. Elle continuera de gérer l'équipe de réussite de la clientèle de Sendoso, en mettant l'accent sur la croissance et la création d'une expérience client de classe mondiale qui assurent aux clients de Sendoso la prestation du service hors pair qu'ils méritent.

Sendoso est un pionnier et un chef de file dans son secteur, comptant plus de clients (plus de 900), de capitaux et d'employés (plus de 20 000) que tout autre fournisseur. L'entreprise est forte d'une équipe de clients couronnée de succès qui offre des conseils aux entreprises sur la façon d'établir des relations significatives par l'intermédiaire de stratégies d'engagement personnalisées. Les clients de Sendoso bénéficient de la gamme la plus diversifiée de l'industrie, qui compte 30 000 options de cadeaux et des entrepôts en Amérique du Nord, en Europe et en Asie qui ont traité plus de 3 millions d'envois dans plus de 165 pays.

À propos de Sendoso

Sendoso, la principale plateforme d'envoi, aide les entreprises à se démarquer en leur offrant de nouvelles façons d'interagir avec les clients tout au long du parcours de l'acheteur. En intégrant les stratégies d'envoi numérique et physique, les entreprises peuvent accroître l'efficacité de leurs programmes de mise sur le marché et améliorer leurs relations avec les clients. Sendoso s'appuie sur la confiance de plus de 900 entreprises et constitue un élément essentiel de la réussite des programmes de génération de demandes, de comptes et d'expérience client. Fondée en 2016, Sendoso est soutenue par un financement de capital de risque de 152 millions de dollars et a une empreinte mondiale, avec une présence en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Pour en savoir plus : sendoso.com.

