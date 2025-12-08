BLENHEIM, ON, le 8 déc. 2025 /CNW/ - Semences Maizex, la division semences de Sollio Agriculture, annonce le début des travaux liés à un investissement majeur de 8,8 M$ pour une nouvelle usine de conditionnement et d'emballage de semences de maïs dans son installation de Blenheim, en Ontario. Semences Maizex est une entreprise qui produit et vend des semences de maïs et de soya, sous la marque Maizex, aux producteurs québécois et canadiens d'un océan à l'autre. L'entreprise, vend également des semences fourragères et des variétés de céréales aux producteurs de l'est du pays. Elle a aussi récemment mis en marché plusieurs hybrides de canola.

Site Maizex Blenheim (Groupe CNW/Sollio Agriculture)

« Il s'agit d'un investissement important de la part de Maizex, qui renforce non seulement la capacité de notre division semences à répondre aux besoins futurs des agriculteurs, mais représente aussi un engagement en faveur des semences de maïs produites au Canada pour les producteurs de tout le pays, déclare Casper Kaastra, chef de la direction de Sollio Agriculture. Cette décision est un élément important de notre stratégie commerciale. Lorsque nous avons initialement établi un partenariat avec Dave et Brenda Baute de Semences Maizex, nous cherchions à créer une entreprise semencière nationale qui serait en mesure d'offrir aux producteurs une gamme de produits de premier plan. À titre de coopérative agricole canadienne détenue par des producteurs, nous avons pris l'engagement d'offrir des produits qui sont adaptés aux environnements uniques du Canada, et cet engagement continue de propulser notre croissance. Cet investissement appuie notre stratégie tout en contribuant à la vitalité économique de la région. »

Usine ultramoderne

La nouvelle installation remplace une usine de conditionnement de semences de maïs qui avait été achetée en 2019 après la formation de la coentreprise composée de Semences Maizex et de Sollio Agriculture. Elle sera dotée d'équipements de nettoyage, de calibrage et d'emballage à la fine pointe de la technologie. « Maizex a toujours mis en œuvre une approche unique pour le conditionnement des semences de maïs afin de garantir la qualité du produit. Cette nouvelle installation reprend l'aménagement fluide à un étage de notre installation de Tilbury, mais elle propose en plus des capacités et un degré d'automatisation accrus », affirme Blake Ashton, directeur général de Semences Maizex. Il attribue le modèle retenu pour l'usine de Tilbury aux fondateurs de Maizex, Dave et Brenda Baute : « Ils avaient une vision claire de ce qu'une usine de semences de maïs devait être pour gagner en efficacité, en mettant la qualité des semences au cœur même de la conception. »

Des semences de qualité supérieure pour les producteurs canadiens

Maizex produit des hybrides des semences de maïs dans la municipalité de Chatham-Kent et ses environs, en Ontario. Cette région est unique au monde, car elle bénéficie d'une longue saison de culture sans gel et de taux d'humidité constants en raison de la proximité des Grands Lacs. Un tel environnement permet de produire des hybrides de maïs de qualité supérieure pour tous les producteurs canadiens, quelles que soient les zones de maturité et les conditions régionales particulières dans lesquelles ils cultivent. « Nous avons la chance de produire des semences de maïs dans l'une des meilleures régions au monde pour la production de ce type de maïs. Cet investissement confirme notre savoir-faire, notre expertise et notre volonté d'accompagner nos clients en favorisant la rentabilité de leurs exploitations et en assurant du même coup notre croissance commerciale future. »

Le marché des semences de maïs continue d'être marqué par une forte demande et constitue un secteur d'activité important dans tout le pays. M. Ashton fait remarquer que l'entreprise a augmenté ses ventes dans tout le pays grâce à une solide gamme de produits convenant à toutes les zones de maturité. « En plus de fournir des avantages économiques à la communauté locale et une culture à valeur ajoutée aux producteurs de la région par notre production de semences de maïs, nous investissons continuellement en embauchant et en formant des professionnels spécialisés dans les semences qui travaillent et vivent ici, à Chatham-Kent. »

À propos de Semences Maizex

Semences Maizex, la division semences de Sollio Agriculture, produit et commercialise des hybrides de maïs à haute performance, des variétés de soya, des hybrides de canola, des plantes fourragères, des céréales et des technologies semencières destinés aux producteurs canadiens. Maizex, associée à Sollio Agriculture dans le cadre d'une coentreprise lancée en 2018, est détenue et exploitée par des agriculteurs canadiens. Ensemble, les entreprises comptent plus de 100 ans d'expérience et de relations de confiance avec les producteurs grâce à des produits de pointe sur le marché et à un soutien de premier ordre en matière d'agronomie.

À propos de Sollio Agriculture

Sollio Agriculture, la division agricole de Sollio Groupe Coopératif, est un chef de file canadien dans le secteur de l'agriculture. Elle se spécialise dans la fourniture d'intrants agricoles et dans les services agronomiques à valeur ajoutée au bénéfice des producteurs, des coopératives et des partenaires. Son modèle d'affaires, qui combine la force d'une approche locale avec celle d'une présence nationale, permet d'offrir des solutions et des produits innovants, fait la promotion de pratiques agricoles durables et contribue à la prospérité des familles agricoles d'ici. Présente dans tout le pays, Sollio Agriculture emploie près de 1 200 personnes et son chiffre d'affaires s'élevait à 2,510 G$ en 2024. Pour plus d'information, visitez sollio.ag.

