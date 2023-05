Semaine québécoise des services de garde éducatifs à l'enfance - Saluons la qualité et la contribution de nos services de garde éducatifs à l'enfance

QUÉBEC, le 29 mai 2023 /CNW/ - La ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, lance aujourd'hui la Semaine québécoise des services de garde éducatifs à l'enfance qui se déroulera jusqu'au 4 juin sur le thème Le départ pour la grande aventure.

Cette semaine se veut une occasion privilégiée de souligner, ensemble, la qualité des services de tous les milieux de garde (centres de la petite enfance, garderies et milieux familiaux), leur contribution majeure au développement des tout-petits ainsi que leur place importante dans la vie des parents québécois. Il s'agit également d'un moment tout désigné pour rappeler l'apport exceptionnel de tout le personnel de talent qui y travaille.

Citation :

« Nos services de garde éducatifs à l'enfance sont le début d'une étape déterminante du parcours de vie de l'enfant. Une aventure qui permet aux tout-petits de grandir, de s'épanouir, d'apprendre et de découvrir. Ensemble, faisons de cette semaine toute spéciale un moment privilégié de réflexion pour bien mesurer la qualité et la contribution de tous nos services de garde éducatifs à l'enfance. Soyons fiers du réseau que nous avons bâti et que nous continuons à faire croître avec passion. Je profite de l'occasion pour saluer toute l'équipe de l'Association québécoise des centres de la petite enfance qui a organisé de main de maître la Semaine des services éducatifs en centres de la petite enfance (CPE) et en milieu familial régi au cours des dernières années. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille

Faits saillants :

Le ministère de la Famille (Ministère) prend, à compter de cette année, la responsabilité de la Semaine des services éducatifs en centres de la petite enfance (CPE) et en milieu familial régi qui était organisée par l'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) depuis 2013.

qui était organisée par l'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) depuis 2013. Des outils concrets pour souligner cette semaine importante sont mis à la disposition de tous et sont disponibles sur le site Web du Ministère : affiche, bouton animé, infographie, activités pour les tout-petits et bien plus encore.

