Semaine québécoise des personnes handicapées - Le Conseil québécois des entreprises adaptées salue l'intégration exceptionnelle de cinq travailleurs avec limitations

QUÉBEC, le 1er juin 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil québécois des entreprises adaptées (CQEA) souligne la Semaine québécoise des personnes handicapées avec la 10e édition des Prix reconnaissance Roger Pedneault qui rendent hommage aux personnes avec limitations qui se sont distinguées dans leur parcours d'intégration au travail en entreprise adaptée. La Semaine a aussi été marquée par une tournée de conférences en entreprises adaptées données par l'athlète Woody Belfort qui continue de faire tomber les barrières, malgré un handicap, et qui inspire à repousser les limites.

Cette Semaine constitue une occasion de rappeler que chaque personne peut s'épanouir au travail et peut contribuer activement à la société. Dans de nombreuses régions du Québec, les entreprises adaptées du réseau du CQEA offrent un accompagnement, un encadrement et de la formation aux travailleurs avec limitations, qu'elles soient physiques, intellectuelles ou liées à la santé mentale. Le réseau des entreprises adaptées invite les personnes avec limitations à explorer les possibilités d'emplois sans gêne et avec confiance, en se présentant à l'emploi tel qu'elles sont réellement.

La collaboration avec une entreprise adaptée comme partenaire ou comme client est un choix responsable qui contribue à l'inclusion des personnes avec limitations dans notre société.

Cinq exemples d'intégration remarquables

Les Prix reconnaissance Roger Pedneault rendent hommage aux personnes avec limitations qui se sont distinguées dans leur parcours d'intégration au travail en entreprise adaptée. Voici les cinq travailleurs qui ont reçu les prix cette année à l'agora de l'Assemblée nationale dans le cadre de la Programmation citoyenne.

-- Anna Tremblay, manutentionnaire au Groupe TAQ à Québec, offre des cours LSQ (langue des signes québécoise) à l'équipe de soutien de TAQ. L'enseignement d'Anna, toujours fait avec professionnalisme et humour, permet de solidifier l'équipe et de bâtir une relation privilégiée entre les participants et la communauté sourde de TAQ.

-- Catherine Chênevert, préposée au tri chez Récupéraction à Drummondville, est assidue, serviable et toujours prête à apprendre. Depuis l'an dernier, elle remplace régulièrement les chefs d'équipe sur les tables de tri, en plus d'être secouriste et de faire partie du comité de santé et sécurité de l'entreprise.

-- David Perron, préposé à l'entretien ménager chez Chaîne de travail adapté CTA à Jonquière et Alma, se distingue par sa remarquable persévérance et par son altruisme. Il est toujours prêt à donner aux autres, que ce soit son temps, son expérience ou ses connaissances.

-- François Dubé, assistant chef d'équipe chez Horisol à Saint-Jean-Port-Joli, apprend à se faire confiance et accepte d'être formé sur tous les postes de travail de la ligne principale. Il devient le seul travailleur de l'entreprise à pouvoir occuper l'ensemble des fonctions de la grande ligne ! Dernièrement, il a même mentionné son intérêt pour être chef d'équipe.

-- Tommy Simard, journalier (1er chauffeur) chez Ateliers Léopold-Desrosiers à Matane, est poli et respectueux et est grandement apprécié par ses collègues. Après quelques formations qui ont parfois été difficiles pour lui, il est devenu chauffeur de camion lourd. Il est maintenant le premier chauffeur de l'entreprise pour tous les véhicules ! Persévérant, il a même réussi le cours pour devenir conducteur de chariot élévateur.

Woody Belfort, une véritable inspiration

Dans le cadre de la Semaine des personnes handicapées, l'athlète et conférencier, Woody Belfort offre quatre conférences dans des entreprises adaptées situées à Gatineau, à Sherbrooke, à Québec et à Laval. Il est un exemple de détermination pour les personnes avec limitations et livre un message positif axé sur le respect des différences et sur le dépassement de soi. Avec les travailleurs, il aborde les difficultés quotidiennes vécues par les personnes en situation de handicap. En parlant de ses expériences personnelles et des obstacles auxquels il est confronté, il contribue à faire tomber les barrières pour les personnes avec limitations.

Citations

« Le réseau des entreprises adaptées s'intègre en continuité du parcours scolaire et permet aux travailleurs avec limitations de libérer leur plein potentiel. C'est l'entreprise qui s'adapte à eux, et non le contraire, ce qui fait une réelle différence pour les personnes avec limitations. »

- Stéphane Thériault, directeur général, CQEA

« C'est un choix responsable que je fais de collaborer avec le réseau des entreprises adaptées et j'invite tout le monde à faire de même en tant que partenaire ou même client. Beaucoup de gens jugent les limites des autres à cause de leurs habilités, et ce, inconsciemment. C'est à nous de définir nos propres limites et de les défier ! C'est à nous de choisir ce que nous voulons accomplir, même lorsque l'idée semble hors de ce monde. »

- Woody Belfort, athlète et conférencier

À propos du Conseil québécois des entreprises adaptées

Le Conseil québécois des entreprises adaptées compte 37 entreprises membres réparties dans 15 régions du Québec et œuvrant dans des secteurs d'activités aussi variés que la couture industrielle, l'emballage et la manutention, l'entretien ménager, l'impression et l'industrie du bois. Le réseau des entreprises adaptées représente le plus grand employeur pour les personnes avec limitations, avec plus de 4 000 travailleurs œuvrant dans le réseau.

