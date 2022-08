TROIS-RIVIÈRES, QC, le 3 août 2022 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui que débute la 14e édition de la Semaine québécoise des marchés publics, initiée par l'Association des marchés publics du Québec. Présentée par Sollio Groupe Coopératif, en partenariat avec l'Union des producteurs agricoles et le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, cette semaine se déroulera sous le thème « Des saveurs et des rencontres », jusqu'au 14 août.

Semaine québécoise des marchés publics du 4 au 14 août 2022. Porte-parole: Julie Aubé, nutritionniste gourmande et autrice des livres Manger local et Prenez le champ!

« La Semaine québécoise des marchés publics est une célébration des saveurs dont débordent les marchés publics en ce temps-ci de l'année. C'est aussi l'occasion d'entamer des discussions avec ceux qui nous nourrissent, d'associer des histoires et des visages aux aliments, de tisser des liens qui ajoutent du sens à nos assiettes… et, qui sait, de s'inspirer à pousser plus loin les rencontres en visitant les fermes de nos marchands! D'un marché à l'autre, d'une région à l'autre, les saveurs prennent le goût de nos terroirs; et derrière les visages souriants de ceux qui les cultivent et les façonnent se cachent des univers auxquels s'attachent notre cœur, nos sens, nos souvenirs et nos papilles. Tout « s'entricote et prend du sens », a souligné Julie Aubé, autrice, nutritionniste gourmande et porte-parole de l'événement.

Plus de 160 lieux d'approvisionnement et 1700 producteurs

« Sollio Groupe Coopératif est très fier d'être le présentateur officiel de cette 14e édition de la Semaine québécoise des marchés publics. Depuis 100 ans, Sollio joue un rôle essentiel en agriculture au Québec, donc s'associer à l'AMPQ pour célébrer les marchés publics était plus que naturel. Les marchés publics sont des lieux d'approvisionnement et de commercialisation extraordinaires, car ils misent non seulement sur la force collective pour la promotion des producteurs locaux, mais aussi sur le rapprochement des consommateurs et de ces passionnés qui créent et façonnent une alimentation fièrement québécoise. Soyons curieux et gourmands des produits québécois issus de nos terroirs! » a soutenu Ghislain Gervais, président de Sollio Groupe Coopératif et producteur avicole et de grandes cultures

« Que l'on parle d'autonomie alimentaire, de réduire l'empreinte environnementale, de favoriser l'économie locale… les marchés publics sont des passerelles extraordinaires d'approvisionnement de proximité auxquelles l'Union des producteurs agricoles (UPA) est fière de s'associer dans le cadre de la Semaine québécoise des marchés publics. Les marchés sont des lieux qui font plein de sens, car ils mettent des visages et des histoires sur nos produits. Un peu plus chaque semaine durant la belle saison, ils rapprochent les consommateurs des producteurs et créent des liens. Ils sont aussi des vitrines formidables pour leur donner le goût de visiter les fermes du Québec qui ouvrent leurs portes et qui sont ainsi présentes sur l'application Mangeons Local », a affirmé Martin Caron, président général de l'UPA.

_____________________

À propos de l'Association des marchés publics du Québec

L'AMPQ a pour mission d'accompagner et de soutenir l'émergence, le développement et la promotion des marchés publics québécois au profit des communautés locales et des producteurs de l'agroalimentaire québécois. Liste des marchés publics participants: ampq.ca

SOURCE Association des Marchés publics du Québec

Renseignements: [email protected] - 514 554-9553