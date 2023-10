Semaine québécoise des directions d'établissement scolaire (SQDES) - Porter l'éducation une école à la fois

MONTRÉAL, le 15 oct. 2023 /CNW/ - L'Association montréalaise des directions d'établissement scolaire (AMDES) tient à saluer les directions, les directions adjointes et les gestionnaires administratifs des écoles et centres de formation à l'occasion de la Semaine qui souligne leur travail, leur engagement, leur enthousiasme et leur créativité.

Comme l'a déclaré la présidente de l'AMDES, Kathleen Legault : « Depuis plus de 25 ans, nos membres portent l'éducation une école à la fois. Dans un contexte particulièrement exigeant, ces gestionnaires de haut niveau font des miracles au quotidien pour contribuer à la réussite des élèves. Véritables chefs d'orchestre des équipes-écoles, ils guident, accompagnent, soutiennent pour assurer l'épanouissement des enseignants, des professionnels et du personnel de soutien. »

Si la SQDES est une occasion de mettre en valeur le travail et le professionnalisme des équipes de direction d'établissement et de les remercier de leur engagement, il faudra que plutôt tôt que tard, cette reconnaissance se traduise par des gestes concrets pour contrer la pénurie, par une augmentation de la marge de manœuvre locale ainsi que des améliorations significatives à leurs conditions de travail.

À propos de l'AMDES

L'Association montréalaise des directions d'établissement scolaire regroupe plus de 650 membres qui travaillent au Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM), au Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) et au Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSSPÎ) desservant plus de 230 000 élèves jeunes et adultes du Québec. Tous les membres y œuvrent comme direction d'école ou de centre, direction adjointe ou gestionnaire administratif. L'AMDES a pour but spécifique l'étude, la défense et le développement des intérêts professionnels, économiques et sociaux de ses membres et de la profession. De plus, elle apporte une contribution significative à l'éducation. Elle fonctionne de façon démocratique et fait de son approche éthique, transparente et équitable le fondement même de ses valeurs.

