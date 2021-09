Semaine québécoise des Centres communautaires pour aînés - Les Centres communautaires pour aînés : On s'y sent bien!

MONTRÉAL, le 23 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Bien que la pandémie ait bouleversé le quotidien de l'ensemble de la population, plus de 80 000 aînés au Québec peuvent compter sur la présence, le soutien et les activités et services offerts par les Centres communautaires pour aînés (CCA).

Alors que se déroule du 26 septembre au 2 octobre 2021, la Semaine québécoise des centres communautaires pour aînés, sous le thème Les Centres communautaires pour aînés : on s'y sent bien!, les personnes de 50 ans et plus voulant bénéficier de leurs services et/ou s'impliquer et participer à leurs activités (adaptées au contexte sanitaire actuel) sont invitées à communiquer avec l'organisme de leur communauté.

Les CCA sont des organismes communautaires qui, en ce contexte de pandémie, déploient toute leur énergie à améliorer la qualité de vie de leurs concitoyens en continuant d'offrir différents services favorisant leur maintien dans la communauté. Pensons notamment aux services de livraison de repas à domicile, d'accompagnement aux rendez-vous médicaux, d'aide aux emplettes, d'appels d'amitié et de sécurité, de diffusion et démystification d'informations, d'écoute et de référencement vers les ressources de proximité, etc. Ils contribuent également à briser l'isolement et à améliorer leur qualité de vie en maintenant et développant des activités physiques, sociales, culturelles et cognitives, en présence ou virtuellement, tout en respectant les directives de la santé publique.

Oui, malgré la pandémie et les défis rencontrés, les Centres communautaires pour aînés mettent tout en œuvre afin qu'on s'y sente bien et ce, tout au long de l'année! Pour découvrir les lieux d'appartenance que sont les CCA, consultez le Répertoire des membres de l'Association québécoise des centres communautaires pour aînés (AQCCA) et n'hésitez pas à communiquer avec leurs équipes.

L'Association québécoise des centres communautaires pour aînés (AQCCA) est un organisme sans but lucratif regroupant une soixantaine d'organismes affiliés présents dans quatorze (14) régions au Québec. Elle est l'unique regroupement de ce genre au Québec et assume ainsi un rôle important de soutien et de promotion pour ses membres.

SOURCE Association québécoise des centres communautaires pour aînés (AQCCA)

Renseignements: André Guérard, directeur général, Association québécoise des centres communautaires pour aînés, Tél. : 438.386.9944 poste 105, Sans frais : 1.844.672.7222 poste 105, Cell. : 514.912.7840, @ : [email protected], Site Internet : www.aqcca.org

Liens connexes

https://www.aqcca.org/