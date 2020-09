Semaine québécoise des Centres communautaires pour aînés : FIERS d'être présents auprès de 80 000 personnes

MONTRÉAL, le 27 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Les Centres communautaires pour aînés (CCA) sont FIERS de faire une différence dans la vie de 80 000 personnes aînées au Québec et ils profitent de la Semaine québécoise des centres communautaires pour aînés, qui se tient du 27 septembre au 3 octobre 2020, pour le clamer haut et fort sous le thème « Centres communautaires pour aînés, FIERS de l'être! ».

Au printemps, alors que les répercussions de la pandémie affectaient particulièrement les personnes âgées de 70 ans et plus, les CCA renouvelaient leurs pratiques afin de rejoindre et soutenir les aînés qui vivaient de grands moments d'incertitude et d'isolement.

En cette période particulière, ils réinventent leurs actions, multiplient les efforts en mettant à profit leur créativité légendaire afin de rassurer les aînés en les accompagnant à travers cette crise. Leurs équipes, employés et bénévoles, effectuent quotidiennement des appels téléphoniques personnalisés procurant ainsi une veille attentionnée et rassurante.

Les CCA déploient toute leur énergie à améliorer la qualité de vie de leurs concitoyens en continuant d'offrir différents services tels que la livraison de repas à domicile, l'accompagnement aux rendez-vous médicaux, les appels d'amitié, la diffusion d'informations, le référencement vers les ressources de proximité, etc. Ils contribuent également au maintien des personnes aînées dans la communauté en maintenant et développant des activités physiques, sociales, culturelles et cognitives, en présence ou virtuellement, tout en respectant les directives de la santé publique.

Les Centres communautaires pour aînés étant avant tout des milieux de vie, d'entraide et d'implication, l'Association québécoise des centres communautaires pour aînés (AQCCA) profite de la Semaine québécoise des centres communautaires pour aînés pour lancer une capsule vidéo à laquelle ont contribué des organismes des régions du Bas-Saint-Laurent, de Chaudière-Appalaches, de l'Outaouais et de Montréal et qui démontre le dynamisme des CCA et une partie des actions réalisées par ses membres. (Notez que les photos utilisées dans cette capsule vidéo ont été prises avant la pandémie.)

Pour en apprendre davantage sur les activités et services offerts par le Centre communautaire pour aînés de votre communauté, consulter le Répertoire des membres de l'AQCCA et n'hésitez pas à communiquer avec leurs équipes.

L'AQCCA est un organisme sans but lucratif regroupant soixante (60) organismes affiliés présents dans quatorze (14) régions au Québec. Elle est l'unique regroupement de ce genre au Québec et assume ainsi un rôle important de soutien et de promotion pour ses membres.

