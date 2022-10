MONTRÉAL, le 19 oct. 2022 /CNW Telbec/ - En marge de la Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD), l'Association pour le recyclage des produits électroniques du Québec (ARPE-Québec) dévoile aujourd'hui les résultats de son plus récent sondage. Alors que l'organisme célèbre les dix ans de son programme Recycler mes électroniquesMC et dresse le bilan de la dernière décennie, l'étude révèle que 68 % des Québécois considèrent qu'ils accordent aujourd'hui beaucoup plus d'importance au recyclage des produits électroniques qu'il y a dix ans.

Selon la même étude, 76 % des répondants considèrent que le programme, aussi connu sous le nom Les SerpuariensMD, les a sensibilisés assez ou beaucoup à l'importance de recycler les appareils électroniques. C'est ainsi, grâce aux efforts communs des Québécois, que plus de 175 000 tonnes de produits électroniques désuets ont été récupérées et valorisées depuis 2012.

« Sans aucun doute, les Québécois ont de plus en plus à cœur de faire leur part pour le climat. 90 % d'entre eux posent d'ailleurs plus de gestes concrets pour protéger l'environnement qu'il y a dix ans, comme aller porter leurs appareils électroniques désuets dans un point de dépôt. Le nouveau sondage de l'ARPE-Québec révèle également que 76 % des Québécois estiment que le programme Recycler mes électroniquesMC a eu un impact sur la protection de l'environnement. Ce sont d'excellentes nouvelles et nous sommes fiers du chemin parcouru depuis le lancement du programme », s'enthousiaste Martin Carli, vulgarisateur scientifique et porte-parole officiel de l'ARPE-Québec. « Il est toutefois primordial de poursuivre nos efforts, car il subsiste encore trop de produits électroniques en fin de vie utile dans les foyers québécois ».

Continuer les efforts pour l'environnement

Si près de la moitié de la population (47 %) a recyclé l'un de ses SerpuariensMD au cours de la dernière année, le sondage nous indique aussi que 44 % des Québécois ont encore à la maison de vieux produits électroniques dont ils souhaitent se débarrasser. En fait, dans ces foyers québécois, il y aurait en moyenne 2,4 appareils désuets prêts à être recycler. Il est donc essentiel de poursuivre nos efforts pour la protection de l'environnement et de disposer de ces objets de façon sécuritaire. Ainsi, à l'approche de la SQRD qui se déroulera du 21 au 30 octobre, l'ARPE-Québec souhaite de nouveau inviter la population à se tourner vers les points de dépôt officiels pour se débarrasser de ses « déchets » électroniques.

L'ARPE-Québec prend en charge tous les produits électroniques apportés dans ses quelque 1 000 points de dépôt officiels à travers la province, dont plusieurs écocentres municipaux, de nombreux détaillants et autres organismes et entreprises. Les appareils sont ensuite acheminés à des entreprises certifiées et approuvées, conformes aux normes de recyclage en vigueur au Canada, qui en assureront le traitement dans le respect de l'environnement, tout en minimisant les risques pour la santé et la sécurité. Une fois les produits démantelés, les matériaux qu'ils contiennent, comme les métaux, les plastiques et le verre seront triés et récupérés en vue d'être transformés et réutilisés dans la fabrication d'autres produits de toute sorte, préservant ainsi nos ressources naturelles non renouvelables.

Au total, plus de 150 types de produits sont acceptés dans le cadre du programme Recycler mes électroniquesMC. Parmi ces objets se trouvent, entre autres, des téléviseurs, des ordinateurs portables et de bureau, des accessoires d'ordinateur, des imprimantes, des tablettes électroniques, des cellulaires, des téléphones conventionnels, des lecteurs DVD/Blu-ray, des lecteurs de musique portatifs, des caméras numériques et des consoles de jeux vidéo.

Pour consulter la liste complète des produits acceptés, trouver un point de dépôt officiel au Québec et obtenir plus d'information sur le recyclage des produits électroniques, visitez le www.recyclerMESelectroniques.ca/qc.

À propos de l'ARPE-Québec

Organisme de gestion reconnu à but non lucratif piloté par l'industrie, l'ARPE-Québec offre aux fabricants, aux distributeurs et aux détaillants de produits électroniques mis en marché au Québec un programme de conformité environnementale approuvé. Elle a la responsabilité de mettre en œuvre et d'exploiter pour ses membres un programme responsable de récupération et de valorisation des produits électroniques. Son programme Recycler mes électroniquesMC, aussi connu sous le nom Les SerpuariensMD, compte près de 1 000 points de dépôt officiels accessibles gratuitement dans la province. Depuis sa création en 2012, plus de 175 000 tonnes métriques de produits électroniques désuets ont été détournées des sites d'enfouissement.

