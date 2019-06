Semaine québécoise de la paternité - Le ministre Mathieu Lacombe salue l'engagement des pères du Québec et lance un appel de projets pour favoriser la coparentalité

QUÉBEC, le 10 juin 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Semaine québécoise de la paternité, le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, tient à saluer l'engagement des pères du Québec envers leurs enfants dès qu'il s'agit d'assurer leur bien-être et leur développement. Il souligne aussi la volonté du gouvernement du Québec d'appuyer les pères au quotidien pour qu'ils occupent pleinement leur place, tant au sein de leur famille que dans la société.

C'est pourquoi le ministre lance, aujourd'hui, un nouvel appel de projets dans le cadre du Programme de soutien financier aux activités favorisant l'exercice de la coparentalité. Les projets retenus devront viser à développer des initiatives favorisant l'engagement des deux parents et le partage de leurs rôles parentaux, notamment en ce qui a trait à la répartition des tâches familiales et des soins aux enfants. Ce programme a également pour objectif de soutenir la création d'activités et de services qui permettent de renforcer l'engagement des pères auprès de leurs enfants. Les demandeurs ont jusqu'au 13 septembre inclusivement pour faire parvenir leur projet au ministère de la Famille.

« Les pères du Québec veulent s'impliquer dans les soins et l'éducation de leurs enfants. Ayant moi-même des enfants, je sais combien ce rôle est essentiel et j'en suis fier. C'est pourquoi notre gouvernement propose des programmes qui valorisent le rôle des deux parents et leur offrent des moyens de participer, de façon égalitaire, au développement de leurs enfants. Nous poursuivrons nos actions en ce sens de concert avec nos partenaires, dont le Regroupement pour la valorisation de la paternité. Je tiens d'ailleurs à le remercier pour sa grande contribution à l'affirmation des pères et à l'épanouissement des familles au Québec. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

La Semaine québécoise de la paternité se déroule du 10 au 16 juin 2019, sur le thème Fier d'être père . Cet événement est organisé par le Regroupement pour la valorisation de la paternité.

Le Programme de soutien financier aux activités favorisant l'exercice de la coparentalité découle de la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes vers 2021 qui est coordonnée par le Secrétariat à la condition féminine.

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Famille/CFTE/soutien-financier/PSF-coparentalite/Pages/index.aspx

