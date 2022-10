Semaine pour l'école publique - Célébrons la diversité à l'école!

QUÉBEC, le 2 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) est heureuse de souligner la 13e Semaine pour l'école publique, qui se tiendra sous le thème des Visages de l'école publique.

« Cette semaine permet de nous rappeler l'importance qu'a eu et qu'a toujours l'école publique au Québec. C'est aussi l'occasion pour les parents et pour tous les acteurs de la société de montrer que l'éducation reste une priorité pour eux », souligne Kévin Roy, président de la FCPQ.

La FCPQ rappelle à cet égard le rôle essentiel des comités de parents, qui ont notamment pour fonction de valoriser l'éducation publique auprès de tous les parents d'élèves fréquentant leur centre de services scolaire ou commission scolaire.

La Semaine pour l'école publique a lieu du 2 au 9 octobre 2022. Pour en apprendre davantage et pour connaître l'ensemble des activités prévues à cet effet, cliquez-ici.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe les comités de parents de plus de 90% des centres de services scolaires du Québec. Elle soutient, depuis près de 50 ans, les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

