Semaine nationale des personnes proches aidantes - Le ministre Dubé souligne l'apport essentiel des personnes proches aidantes

QUÉBEC,, le 5 nov. 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Semaine nationale des personnes proches aidantes, qui se déroule cette année du 7 au 13 novembre, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, tient à rappeler l'apport précieux de ces personnes au nom de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais.

Cette année, la Semaine nationale des personnes proches aidantes revêt un caractère particulier alors que la pandémie de COVID-19 a mis en lumière leur contribution essentielle.

La semaine thématique se tient quelques jours après l'adoption, le 21 octobre, du Plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes 2021-2026 : Reconnaître pour mieux soutenir. Ce plan d'action présente 61 mesures et les actions destinées à concrétiser la Politique nationale pour les personnes proches aidantes, dont il reprend les axes et les orientations. Rappelons que celle-ci a été adoptée en avril dernier.

Citation :

« Il est important pour moi de souligner la Semaine nationale des personnes proches aidantes. Notre gouvernement travaille très fort pour reconnaître leur apport essentiel et pour les soutenir au quotidien. Avec la pandémie, l'importance que ces personnes ont dans leur milieu et le rôle de premier plan qu'elles jouent auprès de leurs proches ont été mis en évidence. Cette semaine thématique est l'occasion de l'exprimer haut et fort. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Rappelons que la Politique nationale pour les personnes proches aidantes et le Plan d'action gouvernemental découlent de l'adoption de la Loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes par l'Assemblée nationale le 28 octobre 2020.

Suivant une tradition inscrite au Québec depuis plusieurs années, la Loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes proclame officiellement la première semaine complète du mois de novembre Semaine nationale des personnes proches aidantes.

