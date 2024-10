Semaine nationale des éducatrices et éducateurs de la petite enfance : un rôle bénéfique pour la vie!

QUÉBEC, le 21 oct. 2024 /CNW/ - La ministre de la Famille et ministre responsable de la Montérégie, Mme Suzanne Roy, est heureuse de lancer la troisième édition de la Semaine nationale des éducatrices et éducateurs de la petite enfance, qui se déroulera du 21 au 27 octobre 2024 sur le thème Un rôle bénéfique pour la vie.

Le thème de cette année vise à rappeler l'importance du rôle du personnel éducateur dans le développement des enfants. Les éducatrices et éducateurs participent à l'épanouissement des enfants en leur offrant un environnement chaleureux et sécuritaire, propice à leur développement. En s'occupant des tout-petits, ils forment les adultes de demain, celles et ceux qui contribueront à l'avenir du Québec.

Le gouvernement du Québec invite toutes les familles et tous les acteurs du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance à poser un geste concret de reconnaissance au cours de cette semaine. Rendez-vous sur la page de la Semaine nationale des éducatrices et éducateurs de la petite enfance afin d'utiliser les différents outils qui sont mis à votre disposition, tels que des cartes de remerciement, des affiches thématiques, des infographies à partager dans les médias sociaux, etc.

Citation :

« Un rôle bénéfique pour la vie, ce thème décrit parfaitement en quelques mots tout le dévouement et les efforts que nos éducatrices et éducateurs déploient au quotidien pour s'assurer que nos enfants s'épanouissent dans un environnement sain et sécuritaire, favorisant leur développement global et leur bien-être. En cette semaine nationale, prenons le temps, collectivement, de dire merci au personnel éducateur qui s'occupe de nos enfants. C'est le moment tout désigné pour les parents de démontrer leur reconnaissance. Ce sera très apprécié, j'en suis persuadée. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille, ministre responsable de la Montérégie et députée de Verchères

Faits saillants :

Instaurée en 2022, la Semaine nationale des éducatrices et éducateurs de la petite enfance se déroule annuellement, dans tout le Québec, durant la dernière semaine du mois d'octobre.

Le personnel éducateur et les personnes responsables d'un service de garde éducatif en milieu familial sont formés pour favoriser le développement global des enfants dans les domaines physique, moteur, cognitif, langagier, social et affectif. Ainsi, ils appliquent le programme éducatif de leur service de garde, qui prend appui sur celui du ministère de la Famille : Accueillir la petite enfance.

