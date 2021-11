Semaine nationale de la sensibilisation à la douleur chronique - Un plan d'action en gestion de la douleur chronique au Québec

QUÉBEC, le 11 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, souligne aujourd'hui le lancement du plan d'action en douleur chronique 2021-2026, qui vise notamment à améliorer l'accès aux services pour la clientèle aux prises avec des douleurs chroniques au Québec.

Cette annonce coïncide avec la Semaine nationale de la sensibilisation à la douleur chronique, qui se déroule du 7 au 13 novembre 2021. Cette semaine thématique vise à sensibiliser la population à la douleur chronique et à ses conséquences dans la vie des personnes qui en sont affectées.

La douleur chronique est un problème de santé majeur et complexe, qui entraîne des incapacités fonctionnelles et des répercussions dans diverses sphères de la vie des personnes atteintes et de leur entourage. Plusieurs travaux ont été réalisés au cours des dernières années afin de cibler les options thérapeutiques pertinentes, d'outiller les professionnels et les cliniciens et d'assurer le maillage avec la recherche et les différentes associations. Le plan d'action permettra de poursuivre la mise en œuvre du continuum de soins et de services pour la gestion de la douleur dans l'ensemble du réseau de soins et de services en santé.

Le plan d'action sur cinq ans s'articule autour de trois grandes orientations, soit :

assurer l'accès aux services et la fluidité du continuum;

impliquer le patient dans le processus décisionnel et dans la réalisation d'un programme d'autogestion;

offrir des soins basés sur les bonnes pratiques, les résultats de la recherche, l'évolution des connaissances et des technologies.

Cinq principes directeurs ont été identifiés, soit :

la reconnaissance de la douleur chronique;

le rôle proactif du patient dans son traitement;

la collaboration interdisciplinaire à tous les niveaux de services;

l'utilisation sécuritaire des opioïdes;

la collecte de données probantes en tout temps et tout milieu.

« Je suis très sensible à la réalité des personnes souffrant de douleur chronique. Dans bien des cas, la prise en charge de la douleur chronique est complexe et nécessite une approche interdisciplinaire. Nos actions visent à optimiser l'offre de soins et de services pour cette clientèle particulière, notamment en favorisant l'autonomie et la prise de décision partagée entre le patient et les professionnels de la santé. En cette Semaine nationale de la sensibilisation à la douleur chronique, je tiens à réitérer mon soutien aux personnes qui sont touchées par ces maladies et leur assurer de notre volonté d'améliorer la prise en charge pour leur permettre de mieux vivre avec cette réalité. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Au Canada , approximativement une personne sur cinq et une personne âgée sur trois souffrent de douleur chronique.

Pour consulter les orientations et le plan d'action 2021-2026 : Continuum de soins et de services en douleur chronique - Orientations et lignes directrices 2021-2026

