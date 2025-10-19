Semaine nationale de la santé et sécurité du travail de la CSN - Le gouvernement conçoit la santé et la sécurité du travail comme un jeu auquel il peut tricher

MONTRÉAL, le 19 oct. 2025 /CNW/ - La Semaine nationale de la santé et de la sécurité du travail de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) se déroule cette année sous le thème « La santé et la sécurité du travail, ce n'est pas un jeu ». « Malheureusement, le gouvernement Legault considère que c'est un jeu et on pourrait même dire qu'il y triche », déclare Caroline Senneville, présidente de la centrale syndicale.

En effet, tout juste après avoir imposé des comités paritaires en santé et sécurité du travail à l'ensemble des milieux de travail, ce que revendiquait le milieu syndical depuis des années, le ministre du Travail veut changer les règles du jeu avec son projet de loi 101. Le projet de loi renonce finalement à la mise en place de ces comités dans le réseau public de santé, de services sociaux et d'éducation, dont le personnel, faut-il le rappeler, est composé à plus de 75 % de femmes. « En agissant ainsi, le gouvernement Legault prévoit contourner sa propre loi et instaurer un régime sexiste et dangereux en santé et sécurité du travail pour ces centaines de milliers de travailleuses. Aux cartes, on appelle ça tricher », continue la présidente.

À l'occasion de cette semaine de sensibilisation, les syndicats affiliés à la CSN se mobiliseront partout au Québec afin de rappeler aux employeurs l'importance de la prévention. « Trop souvent, les problèmes vécus par les travailleuses et les travailleurs découlent d'une organisation déficiente du travail, d'un milieu de travail inadéquat ou d'un manque de considération des gestionnaires. Et depuis déjà trop longtemps, les gouvernements et les employeurs privilégient les économies à court terme en se concentrant sur le volet indemnisation, plutôt que de miser sur la prévention, pensant qu'il suffit de payer pour réparer les lésions professionnelles. Nous ne cesserons donc pas d'insister sur l'importance fondamentale des mécanismes de prévention. Et cela inclut le secteur public », conclut Madame Senneville.

