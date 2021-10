Semaine nationale de l'action communautaire autonome : L'importance de souligner un mouvement essentiel et effervescent!

MONTRÉAL, le 18 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA) est fier de lancer la Semaine nationale de l'action communautaire autonome (#SNACA), qui se tiendra du 18 au 24 octobre 2021. Cette semaine célèbre la beauté et la force incroyable du mouvement de l'action communautaire autonome (ACA), qui est toujours « En pleine effervescence »!

Cette année, la chroniqueuse, humoriste et autrice Manal Drissi agit à titre de porte-parole pour la SNACA. Elle animera un événement de lancement en ligne pour donner le coup d'envoi de la Semaine nationale et pour dévoiler une nouvelle série de vidéos sur le mouvement de l'action communautaire autonome, ses valeurs, ses approches et sa vision d'une société plus juste, verte et inclusive.

« Je suis peut-être la porte-parole de cette Semaine nationale, mais les organismes d'action communautaire autonome sont les porte-paroles à l'année longue des voix qu'il est urgent d'entendre, précise Mme Drissi. Un proverbe que j'aime raconter est que seul·e·s, on va plus vite, mais qu'ensemble, on va plus loin. Cette semaine, pour moi, c'est une invitation à peaufiner ensemble l'itinéraire du grand roadtrip vers un monde meilleur. »

Un événement de lancement en ligne animé par Manal Drissi

Les Québécois·es sont invité·e·s à participer au lancement de la Semaine qui comprendra un panel de discussion avec Marlihan Lopez et Anne-Marie Boucher, aujourd'hui, le 18 octobre à 18h en direct sur la page Facebook du RQ-ACA. L'événement a pour but de souligner le travail des 4 000 organismes d'ACA du Québec et de rendre hommage aux 60 000 travailleuses et travailleurs et aux 425 000 militant·e·s et bénévoles qui s'activent quotidiennement en son sein.

Du soutien qui tarde à venir

Le gouvernement du Québec reconnaît la « contribution essentielle [de l'ACA] à l'exercice de la citoyenneté et au développement social du Québec », toutefois le mouvement est toujours en attente de mesures concrètes et de financement récurrent digne de ses compétences et de sa mission.

Vingt ans après l'adoption de la Politique gouvernementale sur l'action communautaire, cette Semaine est l'occasion d'honorer la longue histoire d'engagement et de luttes sociales ayant façonné le réseau, d'autant plus que le Réseau québécois de l'action communautaire autonome marque cette année son 25e anniversaire.

À propos du RQ-ACA

Le RQ-ACA est l'interlocuteur privilégié du gouvernement en matière d'action communautaire autonome, représente 64 regroupements et organismes nationaux, et rejoint au-delà de 4 000 organismes luttant partout au Québec pour une plus grande justice sociale.

