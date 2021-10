La 16 e édition annuelle de la Semaine éducation médias se déroulera du 25 au 30 octobre. Organisé par HabiloMédias , le centre canadien d'éducation aux médias et de littératie numérique, l'événement annuel invite tous les Canadiens, des enseignants aux élèves, en passant par les aînés, les groupes communautaires, les bibliothèques et les musées, à célébrer en participant aux activités d'éducation aux médias et de littératie numérique.

« L'éducation aux médias numériques est devenue essentielle maintenant que nos vies se passent encore plus en ligne, a déclaré Kathryn Ann Hill, directrice générale de HabiloMédias. La Semaine éducation médias est l'occasion de prendre conscience de la façon dont nous interagissons avec les médias, qu'il s'agisse de vérifier les informations que nous voyons en ligne, de réfléchir de façon critique à la culture populaire que nous consommons ou de nous concentrer sur notre bien-être numérique. »

Les activités de la Semaine devenant virtuelles, des Canadiens de partout auront la possibilité de participer à des événements organisés par HabiloMédias et des organisations participantes, notamment des ateliers sur le rôle parental en ligne, des ateliers FAUX que ça cesse, ainsi que des séminaires sur des sujets allant de l'intelligence artificielle à la cybersécurité.

Pour célébrer la Semaine éducation médias, HabiloMédias a également créé cinq journées thématiques offrant des ressources gratuites que tout le monde peut utiliser. Le Carrefour des enseignants propose aussi des leçons et des activités pour les élèves de la maternelle à la 12e année.

« L'accès à de l'information fiable est essentiel à l'édification d'une société et d'une démocratie saines. Malheureusement, la désinformation s'est propagée à une vitesse fulgurante pendant la pandémie de COVID-19. Pour y remédier, nous devons toutes et tous développer des compétences en matière d'éducation aux médias et à l'information. La Commission canadienne pour l'UNESCO est donc très fière de soutenir les activités d'HabiloMédias dans ce domaine. » - Roda Muse, Secrétaire générale, Commission canadienne pour l'UNESCO

Consultez la liste complète des événements pour connaître toutes les activités qui auront lieu pendant la Semaine éducation médias.

La Semaine éducation médias est organisée en collaboration avec la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants et la Commission canadienne pour l'UNESCO.

Ce projet a été rendu possible (en partie) par le Programme de contributions en matière de citoyenneté numérique du gouvernement du Canada.

La Semaine éducation médias est appuyée par Bell, Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, l'Association des enseignantes et des enseignants catholiques anglo-ontariens, l'Alberta Teachers' Assciation et le Syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse.

Joignez-vous à la conversation

#SemEduMedias

Twitter : @HabiloMedias | Facebook : @HabiloMédias

Instagram : @habilomedias | YouTube : HabiloMédias

HabiloMédias est un centre canadien sans but lucratif d'éducation aux médias et de littératie numérique. Son objectif : que les jeunes acquièrent des aptitudes à la réflexion critique pour utiliser les médias en tant que cybercitoyens actifs et informés. habilomedias.ca

SOURCE HabiloMédias

Renseignements: Tricia Grant, Gestionnaire du marketing et des communications, HabiloMédias, 613-224-7721, poste 231, [email protected]

Liens connexes

http://mediasmarts.ca