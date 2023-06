MISSISSAUGA, ON, le 6 juin 2023 /CNW/ - Du 4 au 10 juin, l'Association nationale des entreprises en recrutement et placement de personnel (ACSESS) et ses 1 500 bureaux membres célèbrent la Semaine du placement pour le Canada afin de souligner les réalisations d'une industrie de 15 milliards de dollars qui compte plus de 500 000 employés et les deux millions de demandeurs d'emploi à qui elle trouve du travail chaque année.

« L'année dernière, nos membres, parmi lesquels on compte des entreprises établies de recrutement, de recherche de cadres et de placement de personnel, ont placé plus de 600 000 candidats et généré environ 80 % des recettes canadiennes du secteur de recrutement et placement de personnel », se réjouit Mary McIninch, directrice générale d'ACSESS. « Les membres d'ACSESS trouvent pour des candidats de tous les niveaux professionnels des postes temporaires ou à temps plein qui sont adaptés, du point de vue stratégique, aux activités du client et aux besoins du demandeur d'emploi. Les solutions de main-d'œuvre souple aident les entreprises en démarrage et les entreprises établies à faire face à la croissance inattendue de leur entreprise, à évaluer l'adéquation d'un candidat avant de l'embaucher, à accéder à des compétences rares, à combler des absences imprévues ou à long terme ou à répondre à des besoins saisonniers ou découlant de projets spéciaux. »

ACSESS collabore avec ses membres dans le but de renforcer les meilleures pratiques, les normes d'éthique et la sécurité au travail par l'intermédiaire du perfectionnement professionnel, d'un code d'éthique à l'intention des membres, d'initiatives de sécurité et d'un programme de certification professionnelle complet. L'Association préconise également une législation équilibrée et tient ses membres au courant des changements afin de protéger les intérêts de leur organisation, de leurs clients et de leurs candidats.

Célébrée pour la première fois à Edmonton en 1980 sous le nom de « Semaine nationale des employés temporaires », cette occasion annuelle de célébrer les contributions des millions de personnes employées par les entreprises de dotation a été rapidement adoptée au Canada et aux États-Unis. Au cours de cette semaine spéciale maintenant connue sous le nom de « Semaine du placement pour le Canada », les entreprises de recrutement et placement de personnel rendent hommage au nombre croissant d'associés et de candidats avec qui elles travaillent quotidiennement.

Cette célébration jouit du soutien de dignitaires locaux et de dirigeants politiques, des premiers ministres provinciaux au premier ministre du Canada, grâce au rôle clé joué par le secteur du recrutement dans notre économie.

Joignez-vous à nous pour souligner cette semaine spéciale en remerciant tous les employés de l'industrie!

À propos d'ACSESS

En tant que voix canadienne de son secteur, l'Association nationale des entreprises en recrutement et placement de personnel (ACSESS) met le pays au travail. ACSESS encourage les meilleures pratiques et les normes d'éthique au sein du secteur de recrutement de 15 G$ par l'intermédiaire de la promotion, des relations gouvernementales, du perfectionnement professionnel, de la certification, des ressources et de la recherche. Les membres d'ACSESS offrent aux entreprises des services indispensables et proposent aux particuliers une vaste gamme de services, tels que l'orientation professionnelle, la planification et les possibilités d'emploi. Pour en savoir plus, consultez le site: www.acsess.org

