Semaine des victimes et des survivants d'actes criminels : des ressources offertes pour outiller et aider les proches de victimes de violence conjugale, d'exploitation sexuelle et d'autres crimes

MONTRÉAL, le 11 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Inspiré par le thème Le pouvoir de la collaboration, le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC) de Montréal, présent depuis plus de 30 ans, offrira des activités à la population, en collaboration avec de précieux partenaires, tout au long de la Semaine nationale des victimes et des survivants d'actes criminels, du 14 au 20 novembre 2021.

Dans l'aide aux personnes victimes, la collaboration est primordiale, tant au niveau des ressources professionnelles que des proches. Ainsi, grâce à la collaboration proactive de ses équipes avec les intervenants du milieu judiciaire, social et communautaire, le CAVAC de Montréal a pu offrir des services d'aide de première ligne à plus de 15 000 personnes en 2020-2021.

Afin d'offrir encore plus de ressources essentielles, le CAVAC de Montréal lancera officiellement sa nouvelle Clinique d'assistance technique, les 16 et 18 novembre, de 13 h à 16 h 30, sur rendez-vous, à toutes les personnes victimes d'actes criminels, témoins ou proches ayant besoin de soutien pour remplir différents formulaires. Pour une rencontre en présentiel, par téléphone ou en visioconférence, inscription obligatoire au 514 277-9860.

Comme les proches peuvent jouer un rôle important dans l'aide et la prévention de la violence conjugale et des féminicides, une conférence échange Ensemble : #Pasunedeplus : les proches ou les témoins, des ressources à ne pas négliger pour soutenir les personnes victimes, agir pour faire une différence, en collaboration avec INFO-CRIME et SOS violence conjugale, sera diffusée en direct sur Facebook, le 17 novembre de 11 h 30 à 12 h 30. Des intervenantes du CAVAC et de SOS violence conjugale seront disponibles pour répondre aux questions et offrir du soutien aux personnes intéressées.

Également, le 17 novembre, un banc commémoratif sera dévoilé lors d'une cérémonie spéciale, qui se déroulera de 15 h à 17 h, sur invitation seulement, en présence de Carlos Leitão, député provincial de Baldwin-Cartier siégeant à l'Assemblée nationale du Québec. Des policiers du SPVM s'étant démarqués par leur approche auprès des personnes victimes ou touchées par l'alcool au volant seront honorés. L'événement sera aussi diffusé en simultané sur la page Facebook de MADD Montréal.

Ensuite, le 18 novembre, de 18 h à 19 h 30, se tiendra sur Zoom une autre conférence : Comprendre l'exploitation sexuelle pour mieux aider son enfant victime. Y participeront : Me Jean-François Roy, procureur au poursuite criminelle et pénale, SD Elyse Pelletier, sergente-détective à la section exploitation sexuelle du SPVM, Paule Martineau, sergente-analyste au renseignement criminel division exploitation sexuelle au SPVQ, Sophie Pinto et Julie Paiement, intervenantes au CAVAC et un parent qui viendra partager son expérience et quelques conseils aux parents confrontés à cette situation. À la suite de l'événement, les conférenciers seront disponibles afin de répondre aux questions plus spécifiques du public.

Enfin, afin de démarrer la journée en prenant soin de soi, le CAVAC de Montréal, en collaboration avec Our Colorful Yoga (OCY), offrira à des personnes victimes des séances de yoga virtuel, du 15 au 20 novembre, de 8 h à 8 h 20. L'activité se déroulera sur le compte Instagram d'OCY. Pour information : 514 277-9860.

Rappelons que le Réseau des CAVAC, présent dans 17 régions et accessibles dans près de 90 lieux distincts, offre des services d'aide accessibles et gratuits aux personnes victimes ou témoins d'actes criminels, ainsi qu'à leurs proches, et ce, peu importe qu'une plainte officielle ait été déposée ou non. En tout temps et partout au Québec, un seul numéro : 1 866 LECAVAC.

Pour s'inscrire aux différentes activités et obtenir toutes les informations, consultez la page Facebook du Réseau des CAVAC.

Pour en savoir plus sur le CAVAC de Montréal : http://www.cavac.qc.ca/regions/montreal/accueil.html

Lien vers le rapport annuel 2019-2020 du CAVAC de Montréal.

SOURCE Centre d'aide aux victimes d'actes criminels de Montréal (CAVAC)

Renseignements: Contact pour les médias : Claire Strunck, Relationniste de presse, [email protected], 514 632-2472

