Semaine des services éducatifs en CPE et en milieu familial - Une occasion de souligner l'expertise et la bienveillance du personnel du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance

QUÉBEC, le 28 mai 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Semaine des services éducatifs en CPE et en milieu familial, qui se déroule du 26 mai au 1er juin 2019, le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, tient à souligner l'expertise et la bienveillance dont le personnel du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance fait preuve quotidiennement dans son travail auprès des tout-petits.

Le ministre en profite aussi pour rappeler que la qualité des services de garde éducatifs à l'enfance est une priorité pour le gouvernement. Ces services sont essentiels pour les familles du Québec, tant pour permettre aux tout-petits de se développer et de s'épanouir que pour appuyer les parents en matière de conciliation famille-travail. Le ministre a d'ailleurs présenté une motion à ce sujet, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale.

Rappelons que plusieurs initiatives concernant les CPE et la garde en milieu familial ont récemment été annoncées, dont le lancement d'un appel de projets pour la création de 2 500 places subventionnées en services de garde éducatifs à l'enfance, la suspension des contributions obligatoires demandées aux responsables d'un service de garde en milieu familial (RSG) pour La Place 0-5 et la prépublication d'un projet de règlement concernant le retrait préventif de certaines RSG.

« Je tiens à remercier les CPE et les bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial pour leur grande contribution à la qualité des services de garde éducatifs offerts aux familles du Québec. Vous permettez aux enfants de se développer pleinement et vous offrez aux parents un appui important en matière de conciliation famille-travail. Je tiens également à exprimer toute ma reconnaissance aux éducatrices et aux éducateurs ainsi qu'aux personnes responsables d'un service de garde en milieu familial. Je sais que vous avez véritablement à cœur le bien-être des tout-petits et que vous mettez tout en œuvre pour leur offrir des milieux de vie accueillants et stimulants. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

La Semaine des services éducatifs en CPE et en milieu familial est organisée par l'Association québécoise des centres de la petite enfance.

