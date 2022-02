Semaine des régions 2022 : on a parlé des régions, pour vrai!

QUÉBEC, le 15 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Place aux jeunes en région (PAJR) est très fière de la 11e édition de la Semaine des régions, présentée par Desjardins, qui a eu lieu du 7 au 11 février derniers. Cette Semaine nous aura permis de faire parler des régions et des territoires du Québec grâce à plusieurs dizaines d'initiatives portées par le grand réseau de Place aux jeunes.

À travers des vidéos, balados, soirées d'animation, entrevues et articles, ça a été l'occasion de faire découvrir aux jeunes qualifiés de 18-35 ans les opportunités d'emplois et les différents milieux de vie. Nous en avons également profité pour présenter l'étude « La dynamique démographique des jeunes de 15 à 34 ans dans les régions du Québec, une perspective sur 30 ans (1986-2016) » réalisée par la Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec (Institut national de la recherche scientifique - INRS). Celle-ci démontre qu'en 30 ans, le nombre de jeunes de 15 à 34 ans au sein de la population québécoise a diminué drastiquement. Ces pertes sont encore plus critiques pour certaines régions du Québec dont la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, la Côte-Nord et le Bas-Saint-Laurent qui ont perdu jusqu'à 60 % de leurs jeunes entre 1986 et 2016. Nous pouvons donc affirmer que les gains récents des régions rurales annoncées par l'Institut de la statistique du Québec, en janvier dernier, ne peuvent pallier les pertes des trois dernières décennies. En tant que réseau et avec l'aide de nos précieux partenaires, il nous faut donc redoubler d'efforts pour faire la promotion et travailler à l'essor de nos communautés rurales qui offrent une panoplie d'opportunités pour ceux et celles qui souhaitent les saisir.

D'autre part, notre président, M. Luc Dastous, a co-signé une lettre ouverte avec M. Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités, concernant les actions à entreprendre pour combler le manque de logements en région. Dans la dernière année, ce sont près de 150 jeunes ayant fait affaire avec les agent.e.s de notre réseau qui n'ont pas été en mesure de concrétiser leur projet d'établissement en région, faute de logements.

La Semaine des régions a également été l'occasion de lancer une nouvelle vidéo présentant nos services ainsi qu'une version améliorée de notre Boussole des régions. Ces deux outils ont pour but d'aider les jeunes dans leurs démarches de recherche d'emploi et d'établissement en région.

Finalement, PAJR tient à remercier chaleureusement ses partenaires qui ont contribué au succès de cette 11e édition de la Semaine des régions : Desjardins, présentateur officiel, la Fédération québécoise des municipalités du Québec ainsi que le Secrétariat à la jeunesse du Québec.

Citation :

« Je souhaite dire bravo! Bravo à notre réseau pour une superbe Semaine des régions qui a fait écho aux quatre coins du Québec. La couverture médiatique reçue confirme, encore une fois, l'engouement autour des régions et l'importance d'un réseau comme le nôtre. En effet, ce sont plus de 100 personnes qui travaillent au quotidien afin d'accompagner des milliers de jeunes professionnels dans leur désir de s'établir en région. Ils et elles sont nos expert.e.s des régions, la force de PAJR. Et cette Semaine aura été l'occasion de mettre en valeur toute leur expertise et leur créativité.

Quant à l'étude de l'INRS, elle nous interpelle sur les enjeux démographiques vécus par nos régions et nous rappelle qu'il y a toujours du travail à faire. Nous devons tous continuer à collaborer pour rendre nos milieux attractifs et montrer aux jeunes professionnels qu'il y a encore beaucoup d'espace pour y réaliser leurs rêves. Je vous invite à venir les découvrir et à vous laisser charmer par nos régions! »

Luc Dastous, président de Place aux jeunes en région

À propos de Place aux jeunes en région

