Semaine des régions 2022

QUÉBEC, le 3 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Place aux jeunes en région (PAJR) annonce la tenue de la 11e édition de la Semaine des régions (SDR) présentée à nouveau par Desjardins. Il s'agit de 5 jours pour découvrir la vraie vie de région grâce à du vrai monde en région!

La Semaine des régions vise à faire découvrir aux jeunes adultes qualifiés les possibilités de carrière et de vie que les régions ont à offrir. Du 7 au 11 février, notre réseau offrira plusieurs dizaines d'initiatives mettant en vedette les 83 territoires couverts par Place aux jeunes en région : vidéos, soirées animées, témoignages, balados et plus encore. Ce sont plus de 100 agent.e.s des 4 coins du Québec qui démystifieront ce qu'est la vraie vie en région.

L'année 2021, similaire à 2020, aura inspiré chez plusieurs jeunes des projets de grandeur. Ces derniers sont à la recherche d'espace, de tranquillité, de liberté et de possibilités. D'ailleurs, les récentes statistiques de l'Institut de la statistique du Québec confirment un certain engouement pour les régions. Même si nous savons qu'il y a toujours un énorme travail de revitalisation à faire, ces statistiques sont encourageantes. Que ce soit pour un retour aux sources ou la recherche de nouvelles expériences, le mode de vie qu'offrent les régions est vraiment apprécié.

Pour une 6e année consécutive, PAJR peut compter sur Desjardins comme présentateur officiel de la SDR. La coopérative, partenaire de notre organisation depuis plus de 30 ans, a à cœur l'accompagnement des jeunes et leurs projets de vie. Elle met à leur disposition des outils leur permettant de s'épanouir et d'atteindre leur plein potentiel, tout en contribuant au mieux-être économique et social des personnes et des collectivités.

De plus, l'évènement pourra encore une fois compter sur le soutien du Secrétariat à la jeunesse (SAJ) et de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), une alliée importante dans le maintien de la vitalité des régions. D'autres partenaires nationaux s'associeront également à l'événement afin de partager leur expertise face aux enjeux tels que l'employabilité, la régionalisation de l'immigration, la relève agricole, etc.

Pour obtenir plus d'informations concernant la programmation de la Semaine des régions ainsi que les initiatives des régions et des territoires, nous vous invitons à consulter le www.placeauxjeunes.qc.ca/semaine-des-regions.

Citation :

« Pour nos régions, 2021 aura été une année positive en termes d'attractivité. En effet, la pandémie a amené les jeunes à considérer un projet de déménagement en région ou à accélérer ceux qui étaient déjà en cours. Nous avons également remarqué que le travail de séduction de nos agent.e.s fonctionne très bien et que les gens ont réellement des coups de cœur pour les régions. Il est toutefois important de préciser que, malgré les 2 ou 3 dernières années positives, nous n'avons toujours pas rattrapé les pertes démographiques des 30 dernières années et qu'il y a encore beaucoup d'opportunités à saisir pour ceux qui sont à la recherche de plus d'espace et de nouveaux défis. Les régions du Québec vous attendent, laissez-vous charmer et succombez à leur appel! »

Luc Dastous, président de Place aux jeunes en région

En favorisant l'attraction, l'intégration et la rétention des jeunes qualifiés de 18 à 35 ans en région, PAJR est, depuis plus de 30 ans la référence québécoise en matière de migration des jeunes. En moyenne, ce sont plus de 1 500 personnes qui déménagent en région annuellement grâce à nos services.

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 391 milliards de dollars.

Depuis sa fondation en 1944, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) fait entendre la voix des régions du Québec. Convaincue que la force du nombre peut faire la différence, la FQM réunit plus de 1 000 membres répartis sur l'ensemble du territoire québécois.

