Semaine des régions 2021 : la parole aux régions du Québec

QUÉBEC, le 10 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Place aux jeunes en région (PAJR) est très fier de la 10e édition de la Semaine des régions présentée par Desjardins qui a eu lieu du 1er au 5 février derniers. Tout au long de la Semaine, on a pu apprécier des dizaines d'initiatives mettant en lumière les territoires à caractère rural du Québec : capsules vidéo, podcasts, soirées d'animation, spectacles, entrevues, articles et bien plus.

Au cours de la Semaine des régions, tout a été mis en œuvre pour faire (re)découvrir aux jeunes adultes qualifiés les perspectives de carrière, le milieu de vie et les opportunités d'affaires en région. Parmi les nombreuses initiatives mises de l'avant durant la Semaine, notons le lancement d'un tout nouvel outil interactif, la Boussole des régions, créé pour aider les jeunes de 18 à 35 ans à cibler rapidement les régions et territoires qui peuvent répondre à leur réalité et leurs besoins. Depuis son lancement, le 3 février, la Boussole a été complétée plus de 2 200 fois. De plus, en collaboration avec Urbania, une capsule vidéo a été produite et diffusée dans le but de démystifier ce qui pousse les gens à quitter la ville pour aller s'établir en région. Les différents témoignages qui permettent également de mieux faire connaître les services (sans frais) offerts par le réseau Place aux jeunes ont été vus près de 50 000 fois, depuis sa mise en ligne, jeudi dernier.

PAJR tient à remercier chaleureusement ses partenaires qui ont contribué au succès de cette 10e édition de la Semaine des régions : notre président d'honneur monsieur Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse, Desjardins, présentateur officiel de la Semaine, la Fédération québécoise des municipalités du Québec ainsi que le Secrétariat à la jeunesse du Québec. Nous souhaitons également souligner les collaborations avec l'organisme Emplois en régions et l'Association des microbrasseries du Québec.



Citations :

« Malgré la pandémie et les inconvénients qui en découlent, Place aux jeunes en région peut se vanter que leur 10e Semaine des régions a été un franc succès. Je félicite les organisateurs et les partenaires de l'événement qui ont déployé d'importants efforts afin d'adapter le tout au contexte actuel. Je suis fier du travail effectué à l'année longue par l'organisme et encore plus fier de notre jeunesse québécoise qui démontre sa résilience au travers de cette crise sans précédent. » Samuel Poulin, députe de Beauce-Sud et adjoint parlementaire du premier ministre (volet jeunesse)

« Dans le contexte sanitaire actuel, la 10e édition de la Semaine des régions était tout un défi. Il n'était malheureusement pas possible d'organiser des activités en présentiel comme nous le faisions depuis des années. Toutefois, notre réseau a vraiment su se réinventer. Nos agents Place aux jeunes et nos partenaires ont mis à contribution leur créativité et leur passion pour réussir, par d'autres alternatives, à aller à la rencontre des jeunes intéressés par les régions. Cette semaine a été l'occasion de constater, encore une fois, l'engouement important pour les régions du Québec. Un engouement auquel nous sommes heureux de répondre! Notre réseau, c'est plus de 80 agents toujours disponibles pour vous aider gratuitement à concrétiser vos rêves d'installation en région. » Luc Dastous, président de Place aux jeunes en région

À propos de Place aux jeunes en région

En favorisant l'attraction, l'intégration et la rétention des jeunes qualifiés de 18 à 35 ans en région, PAJR est la référence québécoise en matière de migration des jeunes. PAJR est un partenaire du Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de la Stratégie d'action jeunesse 2016-2021 du gouvernement du Québec.

À propos de Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde, avec un actif de 359,9 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos de la Fédération québécoise des municipalités

Depuis sa fondation en 1944, la Fédération québécoise des municipalités agit comme porte-parole des municipalités et des MRC du Québec. S'appuyant sur la force de ses quelque 1 000 membres, elle favorise l'autonomie municipale et travaille activement à accroître la vitalité des régions, et ce, sur l'ensemble du territoire québécois.

