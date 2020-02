Semaine des régions 2020

QUÉBEC, le 3 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Place aux jeunes en région et le Mouvement Desjardins annoncent la 9e édition de la Semaine des régions, dont la présidence d'honneur sera assurée par M. Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM).

Se déroulant à Québec et à Montréal, du 3 au 7 février 2020, la Semaine des régions est une réponse aux problématiques régionales vécues, notamment au niveau des besoins criants de main-d'œuvre qualifiée et de l'importance de la promotion des régions auprès des jeunes urbains.

Plus que jamais, les régions du Québec font face au défi du recrutement de la main-d'œuvre jeunesse. À travers les activités offertes durant la semaine, Place aux jeunes permet à ces régions de promouvoir et d'échanger avec la population des centres urbains. L'objectif de cette initiative est donc de mieux faire connaitre le dynamisme, la richesse des occasions d'emploi et le caractère spécifique des milieux de vie ruraux.

À titre de présentateur officiel de la Semaine des régions et de contributeur du mieux-être économique et social des personnes et des collectivités partout au Québec, Desjardins appuie Place aux jeunes en région pour une trentième année consécutive.

L'organisation pourra également compter sur le soutien de la FQM, un allier important dans le maintien de la vitalité des régions.

La Semaine des régions vise spécifiquement les jeunes adultes diplômés (18-35 ans) ainsi que les étudiants inscrits dans les programmes d'études ciblés en fonction des besoins régionaux et ce, tant au niveau des formations professionnelles, que techniques et universitaires. Pour plus d'informations concernant la programmation, consultez le www.placeauxjeunes.qc.ca/semaine.

Citations :

« La pénurie de la main-d'œuvre représente un défi quotidien pour le maintien du dynamisme et de la vitalité des municipalités du Québec. À titre de porte-parole des régions, la FQM est fière de s'associer aux activités de la Semaine des régions qui nous permettent d'unir nos efforts pour accroître l'attractivité de nos territoires auprès de la clientèle des jeunes diplômés, dont la présence est essentielle au développement de nos localités. »

Jacques Demers, président de la FQM, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog

« La Semaine des régions est une vitrine pour faire la promotion des emplois et des milieux de vie, mais c'est aussi une occasion de soutenir concrètement les employeurs qui sont aux prises avec des défis importants liés à la main-d'œuvre. Il est primordial de créer des occasions de rencontres et d'échanges avec la population des centres urbains, afin de leur présenter tout ce que les régions ont à offrir et, on l'espère, de pouvoir les aider à concrétiser leur désir de travailler et de vivre en région. »

Luc Dastous, président de PAJR

À propos de Place aux jeunes en région

Favorisant la migration, l'établissement et le maintien des jeunes diplômés âgés de 18 à 35 ans en région, PAJR est la référence québécoise en matière de migration des jeunes. PAJR est un partenaire du Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de la Stratégie d'action jeunesse 2016-2021 du gouvernement du Québec.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au monde, avec un actif de 312,7 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos de la Fédération québécoise des municipalités

Avec près de 1 000 municipalités locales et MRC membres, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) représente la force de toutes les régions du Québec. Elle assure un leadership politique et stratégique fort et tangible, afin de défendre les intérêts des municipalités. Elle exerce une représentation soutenue et effective pour que ses membres se fassent entendre concrètement auprès des gouvernements du Québec et du Canada. Ce leadership fait de la FQM une porte-parole essentielle du monde municipal.

