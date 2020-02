Semaine des enseignantes et des enseignants 2020 - 1 216 791 bonnes raisons de leur dire merci!

QUÉBEC, le 2 févr. 2020 /CNW Telbec/ - En cette première journée de la 26e Semaine des enseignantes et des enseignants, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, tient à souligner publiquement l'importance du travail réalisé quotidiennement par le personnel enseignant auprès des jeunes du Québec. Il invite également la population à se joindre à lui pour lui dire Merci!, comme le veut le thème de la semaine, 1 216 791 bonnes raisons de leur dire merci!, qui se déroule jusqu'au 8 février.

Les élèves, les parents, les acteurs du réseau de l'éducation, les personnalités publiques, les représentants des médias et toute la population sont conviés à mettre en lumière le travail des enseignantes et des enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et de la formation générale des adultes en faisant valoir leurs bons coups autour d'eux.

Citation :

« Il y a autant de raisons de leur dire merci qu'il y a d'élèves dans le réseau scolaire québécois. C'est pourquoi je joins ma voix à celle de milliers de Québécois et de Québécoises pour rendre hommage à nos enseignantes et à nos enseignants et les remercier à la hauteur de leur dévouement et de leur apport à notre société. Ayant enseigné pendant de nombreuses années, je peux affirmer sans contredit qu'il s'agit de la plus belle profession du monde. J'invite l'ensemble de la population à souligner le travail de ces véritables piliers et bâtisseurs par toutes sortes d'actions inspirantes. Prenons quelques minutes pour exprimer notre reconnaissance à leur égard, eux qui changent le monde un élève à la fois! »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

Créée en 1994 par le Ministère, la Semaine des enseignantes et des enseignants se tient chaque année au début du mois de février.

La Semaine vise à valoriser la profession enseignante et à rendre hommage aux enseignantes et aux enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et de la formation générale des adultes.

Elle est soulignée de diverses manières dans les milieux scolaires.

