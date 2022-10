Semaine de la prévention des incendies 2022 - La majorité des incendies pourrait être évitée par de bons comportements

QUÉBEC, le 7 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Semaine de la prévention des incendies (SPI) 2022 se déroulera du 9 au 15 octobre sous le thème « Le premier responsable, c'est toi! » - un message toujours pertinent, car la moitié des incendies résidentiels découlent d'une erreur humaine.

La SPI vise à sensibiliser la population à l'importance d'adopter des comportements sécuritaires pour prévenir les incendies et réagir adéquatement advenant un tel sinistre. Durant cette semaine thématique, différentes activités se dérouleront aux quatre coins du Québec, notamment des journées portes ouvertes dans plusieurs services de sécurité incendie.

La porte-parole de la SPI cette année, Mme Chantale Lacroix, a elle-même subi l'incendie de sa maison l'an dernier, et sera donc une ambassadrice éloquente quant à l'importance de la prévention.

Citations :

« La SPI est l'occasion privilégiée de passer des messages qui pourraient sauver des vies autour de nous, par exemple sur l'importance de composer le 9-1-1 en cas d'incendie. Ne tentez rien qui pourrait mettre votre vie en danger en essayant d'éteindre vous-même le feu et faites plutôt confiance aux pompiers. Et avant tout, assurons-nous d'adopter des comportements sécuritaires au quotidien. »

Brigitte Pelletier, sous-ministre, ministère de la Sécurité publique

« Saviez-vous que vous avez moins de 3 minutes pour évacuer votre résidence en flammes? Si on inclut le temps que l'avertisseur de fumée se mette à sonner et vous réveille, il vous reste très peu de temps pour sortir! Croyez-moi, ça vaut la peine d'avoir un plan d'évacuation en cas d'incendie, connu de chacun, et de vérifier vos avertisseurs de fumée deux fois par année. »

Chantal Lacroix, porte-parole de la SPI 2022

Faits saillants :

Chaque semaine au Québec, une personne perd la vie dans un incendie de bâtiment, et plus de 14 résidences sont endommagées par le feu chaque jour.

La majorité des décès dans les incendies sont causés par la fumée et non par le feu. L'avertisseur de fumée demeure le dispositif le plus efficace pour sauver des vies.

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, invisible et inodore très dangereux pour la santé. Seul un avertisseur de monoxyde de carbone peut détecter et signaler la présence de ce gaz.

Les causes d'incendie les plus fréquemment identifiées sont liées à

une erreur humaine, notamment une mauvaise utilisation d'un appareil (48,5 %);



une défaillance ou une défectuosité mécanique ou électrique (21,8 %);



un geste suspect ou volontaire (7,8 %);



un défaut de conception, de construction ou d'installation (4,1 %).

Lien connexe :

Pour tout savoir sur la Semaine de la prévention des incendies, consultez le Québec.ca/prevention-incendies.

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

www.facebook.com/securitepublique/

twitter.com/secpubliqueqc

instagram.com/securitepubliqueqc

SOURCE Ministère de la Sécurité publique

Renseignements: Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]