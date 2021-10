Semaine de la prévention des incendies 2021 - Poser les bons gestes pour éviter un drame

QUÉBEC, le 1er oct. 2021 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, a donné le coup d'envoi de la Semaine de prévention des incendies (SPI), en compagnie du directeur du Service de protection contre l'incendie de la Ville de Québec, M. Christian Paradis.

La campagne de sensibilisation se déroulera du 3 au 9 octobre, sous le thème « Le premier responsable, c'est toi! ». En effet, les statistiques démontrent qu'il y a encore du travail à faire en prévention puisque, chaque semaine, une personne perd la vie dans un incendie résidentiel. La SPI vise à sensibiliser la population à l'importance de développer de bons comportements en vue de prévenir les incendies et d'être en mesure de réagir adéquatement advenant un tel sinistre.

Le ministère de la Sécurité publique s'associe à M. Christian Parent, préventionniste à la Ville de Rimouski et vice-président aux communications à l'Association des techniciens en prévention incendie du Québec, qui agira à titre de porte-parole national de la campagne cette année. Les conseils de prévention porteront principalement sur les avertisseurs de fumée, le plan d'évacuation, les articles pour fumeurs, le chauffage au bois et les feux de cuisson.

« Face aux tragédies occasionnées par le feu, chaque mesure de prévention et de préparation adéquate peut sauver des vies. Je nous invite tous à déterminer ce qui peut être intégré à notre quotidien afin de garantir notre sécurité et celle de nos proches. Et je profite bien sûr de l'occasion pour saluer le travail de l'ensemble de nos intervenants en sécurité incendie, qui sont toujours présents lors de situations d'urgence, de même que pour nous sensibiliser à l'importance d'adopter de bonnes habitudes préventives. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« L'avertisseur de fumée demeure le dispositif le plus sûr afin de sauver des vies. Il doit y en avoir un par étage, y compris le sous-sol. Il faut vérifier leur bon fonctionnement, sans quoi ils s'avèreront inefficaces pour vous protéger. Un avertisseur de fumée en bon état vous avertit avant qu'il ne soit trop tard. »

Christian Parent, porte-parole de la 31e Semaine de la prévention des incendies

« Au Service de protection contre l'incendie de la Ville de Québec, nous avons à cœur la sécurité des citoyens de notre territoire. C'est pourquoi nous réalisons des actions quotidiennes préventives en matière de sécurité incendie, notamment en ce qui a trait à la prévention domiciliaire, aux inspections ponctuelles de bâtiments et aux activités de sensibilisation auprès des citoyens. Tout est ainsi mis en place afin d'éviter que de malheureux événements surviennent. »

Christian Paradis, directeur du Service de protection contre l'incendie de la Ville de Québec

Chaque jour, plus de 13 bâtiments d'habitation sont endommagés par le feu.

Près de la moitié des incendies de résidences (48 %) est liée à une distraction ou à une erreur humaine.

Un incendie résidentiel sur quatre débute dans la cuisine.

Les articles pour fumeurs causent annuellement plus de 400 incendies de bâtiments au Québec.

Les pompiers évacuent près de 65 personnes par jour.

Pour tout savoir sur la Semaine de la prévention des incendies, consultez le Québec.ca/prevention-incendies.

