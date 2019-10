Semaine de la prévention des incendies 2019 - « Le premier responsable, c'est toi! »

MONTRÉAL, le 4 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, a donné le coup d'envoi, aujourd'hui, en compagnie de la responsable de la sécurité publique et membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, Mme Rosannie Filato, de la 29e Semaine de la prévention des incendies (SPI), qui se déroulera du 6 au 12 octobre.

À cette occasion, le ministère de la Sécurité publique s'associe à Mme Dominique Maltais, qui agira en tant que porte-parole de la SPI. La double médaillée olympique de snowboard cross, cinq fois championne de la coupe du monde et ex-pompière à la Ville de Montréal, est désormais préventionniste à la Ville de Baie-Saint-Paul.

Citations :

« Quand il est question d'incendies, chaque mesure de prévention peut sauver une ou plusieurs vies, et surtout celle d'un être cher. Lorsque l'on sait que 51 % des incendies résidentiels sont le fruit d'une erreur humaine, il faut continuer de sensibiliser tous nos citoyens à la prévention. J'en profite pour souligner l'extraordinaire travail au quotidien de nos techniciens et de nos quelque 21 000 pompiers à temps plein, à temps partiel ou volontaires. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« En prévention des incendies, le premier responsable, c'est chacun de nous. C'est ainsi que nous pouvons collectivement devenir les véritables champions de la prévention. Pour moi, ce serait une belle victoire! »

Dominique Maltais, porte-parole de la 29e Semaine de la prévention des incendies

« La plupart des incendies sont causés par une négligence humaine, parfois bien involontaire, comme celle de jeter des mégots dans des pots de fleurs. J'invite la population à participer aux activités du Service de sécurité incendie de Montréal, organisées dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies, pour s'informer des gestes quotidiens qui peuvent tout changer, voire sauver des vies. »

Rosannie Filato, responsable de la sécurité publique au comité exécutif de la Ville de Montréal

Faits saillants :

Au Québec, plus de 16 500 incendies surviennent chaque année, en moyenne. De ce nombre, 4 500 concernent des résidences et 51 % de ceux-ci sont attribuables à l'erreur humaine.

Entre 2015 et 2017, 131 personnes ont perdu la vie dans un incendie de bâtiment, ce qui représente pour cette même période un décès chaque semaine. De plus, dans 35 % des incendies résidentiels, aucun équipement de sécurité incendie n'était installé ou en état de fonctionner.

La Journée nationale de reconnaissance des pompiers aura lieu le 6 octobre, afin de reconnaître le travail remarquable et l'engagement des quelque 21 000 pompières et pompiers du Québec.

Différentes activités seront organisées par les municipalités et les services de sécurité incendie partout au Québec, notamment des portes ouvertes dans plusieurs casernes, durant la fin de semaine des 12 et 13 octobre. Les lieux et invitations au public sont diffusés sur le site Web.

