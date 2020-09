Semaine de la municipalité 2020 - Les bons coups des municipalités mis de l'avant

QUÉBEC, le 11 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, donne le coup d'envoi à la Semaine de la municipalité qui se déroulera du 13 au 19 septembre prochains. Toute la population est invitée à suivre cette édition spéciale virtuelle qui mettra en lumière différentes initiatives mises en place par les administrations municipales pour lutter contre la propagation de la COVID-19 et protéger leurs citoyennes et leurs citoyens.

Dans le contexte actuel, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) a décidé de présenter des activités qui tiennent compte de l'évolution de la situation sanitaire au Québec. Ainsi, une programmation virtuelle sera diffusée sur les comptes Facebook et Twitter du MAMH. Chaque diffusion rappellera entre autres l'importance du rôle que jouent les municipalités et les organismes municipaux pour soutenir leur collectivité, les organisations et les entreprises dans cette situation difficile. À cet effet, une question quiz sera diffusée quotidiennement ainsi que des exemples de Bons coups munICIpaux!.

Chaque jour, des capsules seront également présentées en lien avec une thématique particulière, soit :

L'urbanisme et l'aménagement du territoire (14 septembre);

La démocratie municipale (15 septembre);

Les infrastructures municipales (16 septembre);

L'occupation et la vitalité des territoires (17 septembre);

L'habitation (18 septembre);

La transparence de l'information transmise aux citoyens (19 septembre).

Citation :

« Les derniers mois ont chamboulé nos habitudes de vie et notre quotidien. Toutefois, en tant que ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, je suis fière du travail des municipalités dans le contexte de la pandémie. Vous avez été là et, soyez rassurés, notre gouvernement sera là aussi pour vous appuyer! Les administrations municipales ont d'ailleurs fait preuve de beaucoup de créativité pour continuer d'offrir des services de qualité à leurs citoyens. J'invite donc toute la population du Québec à découvrir ces Bons coups munICIpaux! qui seront mis en vedette sur les médias sociaux du Ministère. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Fait saillant :

Rappelons que la Semaine de la Municipalité vise à promouvoir la démocratie et l'organisation municipales ainsi qu'à sensibiliser la population québécoise à l'importance de l'engagement citoyen. La première édition de cette semaine thématique a eu lieu en 1988.

